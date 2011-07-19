تماس سریع با مرکز فوریتهای پزشکی جان پیرزن 100 ساله را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تماس تلفنی با اتاق فرمان فوریتهای پزشکی (115)، کاهش هوشیاری زنی 100 ساله در شهر ورنامخواست گزارش داده شد که پس از آن یک واحد امدادی از پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی زرینشهر بر بالین بیمار حاضر و در اقدامی سریع به احیای قلبی ریوی فرد فوت شده پرداخت.
پس از 20 دقیقه تلاش بیوقفهتکنسینهای فوریتهای پزشکی در ماساژ قلبی بیمار، علائم حیاتی وی بازگشت.
این زن 100 ساله پس از بازگشت به زندگی، به بیمارستان شهدای لنجان منتقل و در بخش ICU این بیمارستان بستری شد و در حال حاضر از شرایط مطلوب جسمانی برخوردار است.
گزارش سریع شاهدان حادثه به اتاق فرمان فوریتهای پزشکی (115) و ارائه شرح کامل و دقیق بیمار، تاثیر بسزایی در احیای موفق افراد فوت شده در زمان طلایی پس از کاهش هوشیاری بیماران خواهد داشت.
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