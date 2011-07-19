متن کامل اولین گزارش کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اولین گزارش کمیسیون ویژه "جهاد اقتصادی" مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد .

متن کامل این گزارش به این شرح است :

با عنایت به نامگذاری سال 1390 به عنوان سال "جهاد اقتصادی" از سوی مقام معظم رهبری، شرایط ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اهدافی که برای جایگاه نظام اسلامی در سند چشم انداز و برنامه پنجساله توسعه تعریف شده باید همت ویژه ای از سوی هر سه قوه مصروف شود تا نیل به اهداف میسر گردد. مقام معظم رهبری در مورد اساسی ترین اقدامات دشمن علیه ملت و کشور ما می فرمایند:

"آنچه در عرصه مجموعه مسائل کشور انسان مشاهده می کند، که در سال 1390، باید آن را وجهه همت خودمان قرار دهیم، از جمله اساسی ترین کارهای دشمنان در مقابله با کشور ما، مسائل اقتصادی است.

با توجه به برنامه های دشمن برای مقابله با نفوذ و گسترش اسلام در منطقه به برکت تحقق انقلاب اسلامی به زعامت رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) و رهبری مقام معظم رهبری، روشن است که باید با روحیه ای جهادی مسائل اقتصادی کشور پیگیری شود . مقام معظم رهبری منظور از جهاد اقتصادی را روحیه جهادی در اقتصاد و کار برشمرده و اعلام می فرمایند که:

"... منظور از جهاد اقتصادی یعنی اولویت دادن به مسائل اقتصادی و ورود به این عرصه با روحیه جهادی است، بنابراین باید برخی سیستمهای غلط را که موجب کندی روند کار و اقتصاد در کشور می شود کنار گذاشت و بیشتر به اصل کار پرداخت."

تبیین دوشاخصه اصلی بیان شده از سوی مقام معظم رهبری یعنی جهشی بودن اقدامات و مواجهه با محدودیت ها و مشکلات باید در موضوع جهاد اقتصادی سرلوحه اقدامات آتی کشور باشد.

به همین منظور مجلس شورای اسلامی در روزهای آغازین شروع کار خود در سال جدید به استناد ماده (59) آیین نامه داخلی خود، کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی را تشکیل داد.

تبیین خط مشی کمیسیون:

کمیسیون در اولین جلسات پس از انتخاب هیئت رئیسه موضوعات زیر را بررسی نمود:

1- رسیدن به تلقی مشترک و قابل تفاهم "جهاد اقتصادی"

2- دستیابی به موضوعات دارای ظرفیت جهادی و ارائه آنها

3- بررسی و تبیین وضعیت موجود در موضوعات مرتبط با جهاد اقتصادی

4- ترسیم وضعیت مطلوب برای موضوعات مرتبط با جهاد اقتصادی

5- ارائه اصول و راهکارهایی برای نیل به وضع مطلوب

به منظور دستیابی به اهداف فوق مقرر شد تا از کلیه دست اندرکاران عرصه اقتصادی به ویژه وزرا و کارگزاران مرتبط با امور اقتصادی خواسته شود تا برنامه های خود در تحقق جهاد اقتصادی را تبیین و نیازهای تقنینی را نیز به کمیسیون اعلام کنند. همچنین به منظور پرهیز از انجام امور موازی در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روسای کمیسیون ها هم درخواست شد تا برنامه های تبیین شده خود راجع به جهاد اقتصادی را اعلام نمایند. انجام مذاکرات، مصاحبه ها و مشاوره ها با افراد و مسئولین نهادهای ذی ربط نیز در دستور کار قرار گرفت.

برای تبیین برنامه ها و انسجام در اقدامات ابتدا بر تعریف مشخصی در مورد "جهاد اقتصادی" با عبارت "کلیه فعالیتهایی که منجر به بهبود جهشی شاخص های اقتصادی و بی اثر یا کم اثر کردن فعالیتهای محدودکننده در حنوزه اقتصادی گردد" توافق شد.

اصول راهبردی ناظر به اقدامات کمیسیون "جهاد اقتصادی"

به منظور تسریع در اتخاذ تصمیم و اقدام هر چه سریعتر برای دستیابی به نتیجه مشترک، اصول زیر مورد تاکید قرار گرفت.

1- "جهاد اقتصادی" بدون هماهنگی سه قوه به ویژه هماهنگی کامل مجلس و دولت امکانپذیر نیست.

2- اطلاعات و آمار صحیح و قابل اتکا و مورد تفاهم دستگاههای ذی ربط از ضروریات اولیه است.

3- از کلی گویی و ایده پردازیهای صرفا نظری پرهیز شود و بر موضوعات اصلی عملی در هر بخش تاکید گردد.

4- بر نگاه جامع، تاکید شود و اثرات فعالیت هر بخش در سایر بخش ها مورد توجه قرار گیرد.

موضوعات مرتبط با "جهاد اقتصادی"

پس از جمع آوری برنامه ها و اطلاعات از مراجع مختلف موضوعات ذیل برای "جهاد اقتصادی" مطرح شده است:

1- اجرای صحیح و کامل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و کاهش منظم ستادهای دولتی ذی ربط

2- اقدامات عملی برای توسعه اشتغال

3- اصلاح و ساماندهی امور بانکی- مالیاتی

4- شناسایی ظرفیتهای خالی اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای نیروی انسانی

5- ارتقای بهره وری

6- مبارزه با فساد اقتصادی و پولشویی

7- راستی آزمایی و ساماندهی آمار و اطلاعات

8- واردات و صادرات

9- تجارت داخلی و خارجی

10- حمایت عملی از تولیدات صنعتی

11- توجه مناسب به مسائل حوزه نفت، گاز و فرآورده های نفتی

12- سیاست های پولی و بانکی

13- نظارت بر مسائل مختلف حوزه اقتصاد

14- حمایت موثر از تولید کشاورزی

15- مدیریت صحیح در مبارزه با قاچاق کالا و ارز

16- تقویت هماهنگی در تصمیم سازی اقتصادی

17- حمایت از سرمایه گذاری خارجی

18- دفع و رفع مشکلات ناشی از تحریم

19- کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و کاهش منظم حجم دولت

اقدامات و جمع بندی کمیسیون

هیئت رئیسه کمیسیون در سه جلسه اولیه خود تعریف ارائه شده در خصوص "جهاد اقتصادی" را تصویب نمود و مقرر شد تا به صورت موضوع محور، از طریق مکاتبه، مذاکره مصاحبه با دست اندرکاران امور اقتصادی، برنامه های هر یک از مسئولان اجرایی، تقنینی و قضایی کشور برای "جهاد اقتصادی" مشخص و جمع آوری شود. کمیسیون با حضور اکثریت اعضا 6 جلسه کارشناسی حول محورهای زیر داشته و در این جلسات درباره وضعیت موجود امور مختلف اقتصادی از جمله آمار و اطلاعات مربوط به اشتغال، محدودیتهای اقتصادی موجود و سایر محورها بحث و بررسی نمود.

پس از جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم از بین محورهای مطرح شده محورهای زیر مورد تاکید قرار گرفت:

1- ساماندهی آمار و اطلاعات صحیح در کشور با تعیین متولی مشخص

2- بهبود فضای کسب و کار به منظور روان سازی تولید و توسعه اشتغال

3- حمایت از تولید و توسعه آن با تاکید بر افزایش بهره وری، اصلاح تکنولوژی، توسعه اشتغال و استفاده سریع از منابع پیش بینی شده در قانون هدفمند سازی یارانه ها و صندوق توسعه ملی

4- اتخاذ تدابیر پویا و مناسب برای جلوگیری از محدودیتها

5- کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی با اجرای صحیح و کامل اصل چهل و چهارم قانون اساسی و کاهش عملی و واقعی حجم دولت.

مقرر گردید محورهای یاد شده با حضور مسئولان ذی ربط و کارشناسان در جلسات آتی کمیسیون مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و راهکارهای عملی برای نیل به وضع مطلوب شناسایی و برای اعمال به مراجع ذی ربط اعم از مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع خط مشی گذاری، دستگاههای اجرایی ذی ربط و مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری اعلام گردد.