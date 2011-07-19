شهرداریها با کمبود نیروی متخصص مواجه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در خواست 140نفر نیروی فنی و متخصص برای شهرداریهای استان از وزارت کشور به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری انجام شده است.

وی بیان داشت: معاونت امور عمرانی استانداری استان برای توانمندسازی کارکنان شهرداریها، آموزش آنها را در دستور کار قرار داده است.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین اظهار داشت: میانگین درآمد سالانه شهرداریها به ازای هر شهروند در این استان کمتر از 100هزار تومان است.

وی تصریح کرد: هم اکنون اعتبارات 16شهرداری استان 570میلیارد ریال است که از این میزان250میلیارد ریال در حوزه عمران و 320میلیارد ریال در حوزه جاری هزینه می شود.

حبیبی تاکید کرد: شهرداران باید در راستای خروج از این وضعیت به مسئله درآمدزایی بیندیشند و با رویکرد استفاده از ظرفیتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی برنامه ریزی و حرکت کنند.