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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۴

درکهگیلویه و بویراحمد/

شهرداریها با کمبود نیروی متخصص مواجه هستند

شهرداریها با کمبود نیروی متخصص مواجه هستند

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ارتقای سطح تحصیلات و تخصص را در حوزه عمرانی شهرداریها ضروری عنوان کرد و گفت: بیش از یک هزار نفر در شهرداریهای استان کار می کنند که تنها شش درصد آنها تحصیلات بالای لیسانس دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در خواست 140نفر نیروی فنی و متخصص برای شهرداریهای استان از وزارت کشور به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری انجام شده است.

وی بیان داشت: معاونت امور عمرانی استانداری استان برای توانمندسازی کارکنان شهرداریها، آموزش آنها را در دستور کار قرار داده است.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین اظهار داشت: میانگین درآمد سالانه شهرداریها به ازای هر شهروند در این استان کمتر از 100هزار تومان است.

وی تصریح کرد: هم اکنون اعتبارات 16شهرداری استان 570میلیارد ریال است که از این میزان250میلیارد ریال در حوزه عمران و 320میلیارد ریال در حوزه جاری هزینه می شود.

حبیبی تاکید کرد: شهرداران باید در راستای خروج از این وضعیت به مسئله درآمدزایی بیندیشند و با رویکرد استفاده از ظرفیتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی برنامه ریزی و حرکت کنند.

کد مطلب 1361985

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