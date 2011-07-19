به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی حدادزاده ظهر یکشنبه در حاشیه نمایشگاه طلیعه ظهور در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در ایران شیطان پرستی تنها به نمادها و استفاده از برخی موسیقیها، مدهای لباس و مو محدود میشود، اظهار داشت: نمادها و سنبلهای شیطان پرستی در جامعه باید جمعآوری شود وگرنه بیتوجهی به این امر میتواند زمینه ترویج و گسترش این فرقه انحرافی و رواج افکار و اعتقادات این گروه ضاله فراهم آورد.
وی بیان داشت: تفکرات و عقاید شیطان پرستان در قالب موسیقی راک به صورت خودآگاه و ناخودآگاه به افراد منتقل میشود که مسئولان رسانهها باید نسبت به آن توجه بیشتری داشته باشند.
وی یادآور شد: این فرقه که توسط "آنتوان لاوی" در دهه 19 و 20 به صورت یک دین و فرقهای که دارای کتاب مقدس و آئینهای سنتی است، ایجاد شد.
حجتالاسلام حدادزاده ادامه داد: اکنون نیز فیلمها و موسیقیهای زیادی تحت تاثیر این افراد و فرقه ساخته و تولید میشود که حتی ماهیت هالیوود بر این اساس شکل گرفته و معنای هالیوود همه ابلیس و شیطان است.
شیطانپرستان از طریق نمادها وارد جامعه میشوند
وی تاکید کرد: شیطان پرستان برای نفوذ در هر کشوری نخست از طریق نمادها وارد میشوند تا در ادامه افکار و عقاید خود را به جامعه القا کنند.
وی افزود: بر اساس تعاریف این کارشناس مهدوی در شیطان پرستی، شیطان به عنوان نماد قدرت و حاکمیت بر روی زمین به عنوان برترین قدرت دو جهان مورد توجه و ستایش قرار دارد و این دنیایی که به عنوان دوزخ شمرده میشود، قانونمند میکنند.
وی اظهار داشت: در این فرقه انحرافی غیر از استفاده از شیطان به عنوان قدرت تاریکی و مطلق، از نیروها و اجنه و روحهای پلید و شیطانی نیز برای رسیدن به اهداف خود استفاده میکنند و در نهایت معنای شیطان پرستی پرستش قدرت پلیدی است.
حجتالاسلام حدادزاده بیان داشت: شیطان پرستی در ابتدا برای مقابله با مسیحیت ایجاد شد ولی به تدریج در گروههای مختلف با همه ادیان آسمانی مخالفت کرده است.
وی سابقه شیطان پرستی را به قرون اولیه پیدایش آدمی نسبت داد و گفت: شیطان پرستی در نواحی آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی و آفریقای مرکزی به قرنهای پیش از میلاد باز میگردد.
شیطانپرستی مدرن با اومانیسم شباهت دارد
مسئول غرفه شیطانپرستی نمایشگاه طلیعه ظهور با اشاره به ایدئولوژی شیطانپرستی افزود: شیطان پرستی مدرن آئینی است که شباهتهایی با اومانیسم دارد که انسان را برترین موجود دانسته و او را تنها در برابر خود مسئول میداند.
حجتالاسلام حدادزاده با تشریح برنامههای غرفه شیطانپرستی افزود: این غرفه با هدف آگاهسازی و ارتقای سطح علمی مردم به ویژه جوانان و نوجوانان نسبت به فرقههای انحرافی و شیطان پرستی از سوی مرکز تخصصی مهدویت برگزار شده است.
قم - خبرگزاری مهر: پژوهشگر حوزه مهدویت بیتوجهی به نمادها و سنبلهای شیطانپرستی را خسارتبار دانست و گفت: این بیتوجهی ممکن است به ترویج فرقه شیطانپرستی منجر شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی حدادزاده ظهر یکشنبه در حاشیه نمایشگاه طلیعه ظهور در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در ایران شیطان پرستی تنها به نمادها و استفاده از برخی موسیقیها، مدهای لباس و مو محدود میشود، اظهار داشت: نمادها و سنبلهای شیطان پرستی در جامعه باید جمعآوری شود وگرنه بیتوجهی به این امر میتواند زمینه ترویج و گسترش این فرقه انحرافی و رواج افکار و اعتقادات این گروه ضاله فراهم آورد.
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