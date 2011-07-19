به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه‌ای که روی سایت یوفا قرار گرفته، آمده است: با ابتکار رئیس یوفا میشل پلاتینی و با همکاری واحد رسانه‌ای ورزش اروپا، جایزه "برترین بازیکن سال یوفا" با هدف زنده کردن یاد جایزه قدیمی "برترین بازیکن سال اروپا" راه اندازی می شود. این جایزه صرفنظر از ملیت، به بازیکنی تعلق می گیرد که در فوتبال اروپا بازی کند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: برای سال نخست این جایزه، بازیکنان بر اساس عملکردشان در فصل 11 - 2010 چه لیگ خانگی و چه رده ملی مورد قضاوت قرار می گیرند.

بر پایه این گزارش، قرار است در تاریخ 25 ژوییه 2011 (3 مرداد 1390) نام سه نامزد این جایزه توسط 53 روزنامه نگار شاخص اعلام شود و در تاریخ 25 اوت 2011 (3 شهریور 1390) در مراسم قرعه کشی مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، نام بازیکن سال یوفا اعلام خواهد شد.