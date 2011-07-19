شهریه کلاسها در فرهنگسراهای کرج یک سوم مراکز دیگر است

حسین امیدیان در گفتگو با مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن فصل تابستان و با هدف غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، این معاونت با همکاری دستگاه ها و ارگان های مختلف برنامه های متعددی را در کلانشهر کرج برگزار می کند.
وی افزود: در این برنامه ها تمامی افراد به خصوص کودکان و نوجوانان می توانند شرکت کنند و به فراگیری نکات و آموزه های ارائه شده بپردازند.
این مسئول عنوان کرد: در این زمینه تمامی فرهنگسراهای وابسته با معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج، طی فصل تابستان برنامه های آموزشی، فرهنگی، ورزشی، هنری و ... را در نقاط مختلف این کلانشهر برگزار می کنند.
امیدیان از تدریس 50 رشته هنری در فرهنگسراهای تحت پوشش معاونت خبر داد و گفت: این کلاس ها شامل موسیقی و آموزشی مانند زبان هستند.
وی با اشاره به شهریه های مطلوب این کلاس ها یادآور شد: در واقع شهریه هایی که از فراگیران و داوطلبان در این دوره ها دریافت می شود، یک سوم هزینه های کلاس های مراکز دیگر است.
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