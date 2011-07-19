«بگذار میترا بخوابد» کامران محمدی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین اثر داستانی کامران محمدی با عنوان «بگذارید میترا بخوابد» از سوی نشر چشمه منتشر شد.

این داستان دومین اثر از سه گانه‌ کامران محمدی است که نخستین جلد از آن پیش از این با عنوان «آنجا که برف‌ها آب نمی‌شوند» از سوی همین ناشر منتشر شده است.

«بگذار میترا بخوابد» یک سال و نیم گذشته را در انتظار مجوز انتشار به سر می‌برده است و نشر چشمه از هفته آینده توزیع و فروش آن را آغاز خواهد کرد.

همزمان با انتشار دومین جلد از این سه گانه که پیش از این از سوی نویسنده با عنوان سه گانه فراموشی از آن یاد شده است، محمدی قصد دارد تا فیلم‌نامه‌ای نیز بر مبنای این مجموعه داستانی بنویسد.

یادآور می‌شود محمدی در نخستین جلد از سه گانه خود با عنوان «آنجا که برف‌ها آب نمی‌شوند» داستانی را با موضوع دفاع مقدس و بمباران شیمیایی سردشت را مورد توجه قرار داده بود.

مجموعه داستان «خدا اشتباه نمی‌کند»، «دفترچه‌ای که مثل هیچ دفترچه‌ای نیست» و «زندگینامه داستانی عبدالعظیم غریب» از جمله دیگر آثار منتشر شده کامران محمدی در سال های اخیر به شمار می‌رود.