تشکل های دینی و مداحان خراسان رضوی معارف رضوی را آموزش می بینند

حجت الاسلام مهدی جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، گسترش فرهنگ زیارت و اطلاع رسانی وسیع به مخاطبان را از اهداف این آموزش ها عنوان کرد و اظهار کرد: مداحان و مسئولان تشکل های مذهبی از اقشار تاثیر گذار جامعه بوده و می توانند ضمن انتقال فرهنگ و سیره رضوی در جامعه، نسبت به گسترش مبانی دینی در بین مخاطبان اقدام کنند.

جودکی با اشاره به وجود 6 هزار تشکل مذهبی و 4 هزار مداح و ذاکر اهل بیت در استان، عنوان کرد: در این دوره ها ضمن تبیین مهارت های زندگی در سیره امام رضا(ع)، سیره سیاسی آن حضرت نیز تشریح و پاسخ گویی به شبهات سیاسی با توجه به آموزهای رضوی صورت می گیرد.

معاون امور فرهنگی تبلیغات اسلامی استان اظهار کرد: در حال حاضر 2 هزار و 880 نفر از مسئولان و اعضای مؤثر تشکل های دینی در 23 شهرستان در حال آموزش معارف رضوی هستند.

جودکی افزود: معرفی تاریخی قطعه ای از بهشت اخلاق تشکلی، و نیز مدیریت در تشکل های دینی به صورت اختصاصی برای مسئولان هیئات مذهبی تدریس می شود.

وی بیان کرد: هزار و 50 نفر از مداحان نیز در 14 شهرستان از این دوره های آموزشی بهره مند می شوند.

جودکی سرفصل های آموزشی برای مداحان را آشنایی با منابع تاریخی و مقاتل معتبر، آسیب شناسی فرهنگ مداحی، ارائه راهکارهای اصلاحی و جریان شناسی فعالیت های فرهنگی اعتقادی فرق انحرافی اعلام کرد.

وی تصریح کرد: باورهای اعتقادی از منظر امام رضا(ع)، آداب زیارت و جنگ نرم نیز از جمله عناوین مشترک بین این دو دوره است.

به گفته وی هر یک از دوره های آموزش معارف رضوی به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت که تمامی آنها تا ماه رمضان به پایان می رسد.