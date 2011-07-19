کاندیدا نمی شوم/ تمایلی برای ورود به سیاست ندارم!

غلامرضا محمدی در حاشیه برگزاری اردوی تیم ملی در خرم آباد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در این رابطه با بیان اینکه هیچ تمایلی برای ورود به مسائل سیاسی ندارم، افزود: به هیچ وجه وارد عرصه سیاست نخواهم شد.

وی با اشاره به اهمیت حضور خود در بدنه تیم ملی کشتی آزاد کشورمان اظهار داشت: تمام تلاش خود را برای اثربخشی در بهبود وضعیت کنونی تیم ملی به کار خواهم گرفت.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان طرح موضوع حضورش در انتخابات مجلس شورای اسلامی را شایعه ای غیررسمی از سوی عده ای با هویت نامشخص دانست و گفت: هیچ تصمیمی برای شرکت در انتخابات در هیچ حوزه انتخابیه ای در سطح کشور ندارم.

این سخنان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در حالی مطرح می شود که عده ای با طرح شایعاتی انجام اردوی تیم ملی کشتی آزاد را اقدامی تبلیغاتی از سوی غلامرضا محمدی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابی خرم آباد می دانستند.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کشتی لرستان با حمایت مسئولان شکوفا خواهد شد، گفت: متاسفانه سیر نزولی کشتی لرستان به خصوص در کشتی آزاد مشهود است و متاسفانه در طول 10 سال گذشته کشتی گیری از لرستان صاحب پیراهن و دوبند تیم ملی در رشته کشتی آزاد نشده است که این برای کشتی لرستان که به آن تعلق دارم و پیشرفت خود را مدیون لرستان و لرستانیها هستم قابل توجیه نیست.

محمدی ابراز امیدواری کرد که با پشتوانه سازی و استعدادیابی توسط مربیان زحمتکش لرستانی شاهد حضور کشتی گیران لرستانی در سالهای آینده در تیم ملی باشیم.

وی همچنین جدیت مدیریت جدید هیئت کشتی لرستان و حمایت اداره کل تربیت بدنی و فدراسیون را برای رشد و موفقیت دوباره کشتی لرستان ضروری دانست و از مسئولان لرستان به خاطر مهمان نوازی در برگزاری اردوی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان قدردانی کرد.