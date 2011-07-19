به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در این نامه خطاب به ‌مصطفی محمد نجار وزیر کشور ‌آورده است: همانگونه که مطلع هستید، براساس ماده 13 آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع‌‌‌های صنفی مصوبه شماره 60787/ت 37687 هـ مورخ 20/4/86 هیات محترم وزیران،‌استانداران را موظف نموده که با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط به منظور ایجاد مجتمع‌های صنفی، نسبت به تامین زمین و ایجاد زیرساخت های لازم از قبیل آب، ‌برق، ‌گاز، ‌تلفن، راه دسترسی و از همه مهم‌تر تخصیص تسهیلات بانکی ازمحل اعتبارات و طرح‌های استانی بنگاه‌های اقتصادی زودبازه و کارآفرین و یا سایر منابع دیگر مطالبق قوانین و مقررات اقدام نمایند.

وی در ادامه این نامه می نویسد: خواهشمند است دستور فرمایید، استانداران و فرمانداران محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا ارگان‌های ذیربط و بانک‌های عامل، ‌در راستای اجرایی نمودن مصوبه مذکور همکاری لازم را با تشکل‌های مربوط به (اتحادیه ها و مجامع صنفی) معمول دارند.

وزیر بازرگانی یادآور شد:‌ ‌با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، دستیابی به این مهم جز با برنامه‌ریزی منسجم، مدون و تلاش مضاعف و جهاد گونه مسئولان مسیر نخواهد شد و درحوزه و حیطه وظایف محوله این وزارتخانه جهت فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی کشور به ویژه ساماندهی شهرک های صنعتی در سطح کشور در حوزه اصناف تعریف شده است.

سرپرست وزارت صنایع و معادن افزود: ‌‌ایجاد مجتمع‌ها وشهرک‌های صنفی و ساماندهی صنوف آلاینده در نهایت کاهش ترافیک وآلودگی صوتی، کاهش مشکلات زیست محیطی، افزایش امکان دسترسی شهروندان به خدمات مطلوب و همچنین توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در پی خواهد داشت.