برگزار کنندگان نمایشگاه ها از شهرداری گواهی ایمنی دریافت کنند

علی اصغر کمالی زاده در گفتگو با مهر افزود: رعایت استانداردها و دستورالعمل های ایمنی توسط مجریان نمایشگاه های تخصصی و عمومی امری مهم و انکار ناپذیر است که باید از سوی مسئولان و متولیان این مهم به نحو مطلوبی رعایت شود.



وی پیشگیری از حوادث احتمالی و صیانت از جان شرکت کنندگان در نمایشگاه های مختلف در طول سال را از اهداف مهم این طرح ایمنی برشمرد و خاطرنشان کرد: این موضوع از مباحث بسیار مهی است که متولیان و مجریان برگزار کننده نمایشگاه های عمومی و تخصصی باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشند.



کمالی زاده در تشریح چگونگی اخذ پروانه برگزاری نمایشگاه عنوان کرد: مجریان برگزار کننده در ابتدا با مراجعه به سازمان بازرگانی اقدام به اخذ پروانه و مجوز برگزاری نمایشگاه های متعدد می کنند که ضمن آن نیز متعهد به رعایت ضوابط ایمنی می شوند.



وی اذعان داشت: این درحالیست که در عمل رعایت ضوابط و مقرارات ایمنی از سوی برخی مجریان رعایت نمی شود.



کمالی زاده با اشاره به درخواست شهرداری کرج از سازمان بازگانی استان البزر مبنی بر ضرورت رعایت موارد ایمنی در برگزاری نمایشگاه ها به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی عنوان کرد: این مهم در نمایشگاه های فصلی که نسبت به عرضه محصولات مورد نیاز شهروندان در مدت زمان کوتاه اقدام می کنند ضروری است.

معاون خدمات شهر شهرداری کرج حضور حداکثری شهروندان در نمایشگاه های فصلی را یادآور شد و گفت: پایین بودن قیمت اجناس، تجمع و تنوع کالا در این نمایشگاه های باعث جذب تعداد زیادی از شهروندان به این محل نمایشگاهی می شود که این امر مسئولیت متولیان در حفظ سلامت شرکت کنندگان را دو چندان می کند.



کمالی زاده با اشاره به حضور گستره مردم در نمایشگاه های فصلی در کرج بیان کرد:با توجه به استقبال مردم بی شک بروز حادثه در این صورت می تواند موجب لطمات جبران ناپذیری شود.



وی با بیان اینکه مردم متولی اطفای حریق و مهار آتش همچنین مدیریت بحران را شهرداری می دانند اظهارداشت: این در حالیست که وقتی مجریان برگزاری نمایشگاه ضوابط و مقررات ایمنی را رعایت نکنند شهرداری عملا نمی تواند خدمات بهینه ای را ارائه دهد.



کمالی زاده با اذعان بر این که بحث ایمنی در حوزه کاری مدیریت بحران شهرداری قرار دارد خواستار همکاری و تعامل تنگاتنگ سازمان بازگانی استان البرز درخصوص هدایت مجریان نمایشگاهی شهر کرج به مدیریت پیشگیری با حوادث و بحران شهرداری شد.



کمالی زاده حضور نماینده شهرداری در کمیته برگزاری نمایشگاه ها را از مولفه های کارآمد بررسی و اظهار نظر در خصوص ایمنی محل برزگزاری نمایشگاه عنوان کرد و افزود: با تحقق این مهم ضریب رعایت استاندارهای ایمنی در برگزاری نمایشگاه ها به نحو شایسته ای افزایش می یابد.