فعالیتهای فرهنگی منادیان ترویج عفاف در ورامین/ شاخه گلی برای محجبه ها

به گزارش خبرنگار مهر، منادیان عفاف و حجاب در حرکتی نمادین با حضور در مجتمع تجاری گل نرگس از فروشندگان با حجاب برتر تقدیر کردند.

۱۰خواهر و ۱۰برادر منادی حجاب با حضور در مجتمع تجاری گل نرگس ورامین از ۱۰فروشنده دارای حجاب برتر این مجتمع با اهداء یک شاخه گل، بسته فرهنگی و هدیه تقدیر کردند.

اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف در بین فروشنده ها

مدیرعامل این مجتمع در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از اجرای طرح مذکور را اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف در بین فروشنده ها دانسته و گفت: اگر عفاف و حجاب در بین فروشنده ها و کسبه ترویج یابد چهره واحدهای تجاری اسلامی خواهد شد و این موضوع در این مجتمع که به نام گل نرگس مزین شده است اهمیت دوچندان می یابد.

فرهنگ کرده از طرح جدید فرهنگی در این مجتمع خبر داده و افزود: طرحی جامع و علمی بر اساس علوم اجتماعی و با بهره گیری از شرایط موجود در یک سامانه حجیم کنترل فیزیکی در مجتمع گل نرگس آماده شده و در حال اجراست که در آن به صورت بسیار نرم و با تشویق و ترغیب با بی حجابی مبارزه می شود و البته در موارد لازم، برخورد شدید نیز در طرح فوق پیش بینی شده است.

اگر هرکس در جامعه احساس وظیفه کند قطعا اوضاع حجاب بهبود خواهد یافت

مسئول طرح منادیان عفاف و حجاب نیز در گفتگو با مهر، نسبت به تأثیر طرح فوق اظهار امیدواری کرده و گفت: اگر هرکس در جامعه احساس وظیفه کند و وارد میدان شود قطعا اوضاع حجاب بهبود خواهد یافت.

محمدعلی کاشفی افزود: این امر نیازمند فراگیر شدن امر به معروف و نهی از منکر است و همه مردم و مسئولان باید در این راه تلاش چشمگیر داشته باشند.

تقدیر امام جمعه ورامین از فعالیتهای فرهنگی در معابر و پاساژها

امام جمعه ورامین نیز از فعالیتهای فرهنگی در معابر و پاساژهای این شهر تقدیر کرده و آن را گامی مؤثر در احیای امر به معروف و نهی از منکر دانست.

در حاشیه درس اخلاق که در بیت آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی برگزار شد، گزارشی از حضور منادیان عفاف و حجاب در مجتمع تجاری گل نرگس و اهدای جوایز و بسته های فرهنگی به بانوان و فروشنده های دارای حجاب برتر ارائه شد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین نیز از عوامل این اقدام فرهنگی تقدیر و تشکر کرده و افزود: این اقدامات عبادات بسیار بزرگی هستند، قطعا عوامل اجرایی این طرح نزد خداوند مأجور خواهند بود، باید امر به معروف و نهی از منکر با روی خوش و گشاده رویی و با قدرت و قوت ادامه یابد و این امر قطعا مؤثر است.

وی تصریح کرد: چنانچه هر مؤمن معتقدی برای حضور در صحنه احساس وظیفه کند و به میدان بیاید، مطمئن باشید بی حجابی ریشه کن خواهد شد.

علت اساسی شیوع بدحجابی در جامعه بی تفاوتی متدینین است

امام جمعه ورامین ادامه داد: علت اساسی شیوع بدحجابی در جامعه بی تفاوتی متدینین است، همه باید در میدان باشند و احساس وظیفه کنند.

وی تأکید کرد: اگر بی عفتی و بی حجابی در جامعه فراگیر شود، عاقبت بدی خواهیم داشت و آحاد مردم باید این موضوع را درک کنند و بی تفاوتی نسبت به این معضل فرهنگی را کنار بگذارند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین حساسیت نسبت به شیوع بدحجابی را وظیفه اقشار مختلف مردم اعم از کسبه، فرهنگیان، مسئولین، روحانیون و … دانسته و خواستار اهتمام نسبت به این امر خطیر شد.

رئیس ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ورامین در پایان از اقدامات فرهنگی صورت گرفته در مجتمع تجاری گل نرگس تقدیر کرده و افزود: از شنیدن خبر طرح منادیان عفاف و حجاب بسیار خرسند شدم.

آیت الله محمودی اضافه کرد: باید این عمل پسندیده و امر به معروف و نهی از منکر ادامه یابد و مناسب است هر مسجدی در منطقه اطراف خود گروهی تشکیل داده و با روی باز در معابر به انجام این دو فریضه بپردازند.