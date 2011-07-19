حجتالاسلام حسین اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اجرای برنامههای اوقات فراغت در مساجد و بقاع متبرکه استان اصفهان با کیفیت مطلوبی ادامه دارد، گفت: برنامههای غنیسازی اوقات فراغت در مساجد و بقاع متبرکه استان اصفهان از ابتدای تابستان ویژه جوانان و نوجوانان دبستان، راهنمایی و دبیرستان آغاز شده و با استقبال مطلوبی مواجه بوده است.
وی افزود: طرح غنیسازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان اصفهانی در بقاع متبرکه و امامزادههای این استان با عنوان نشاط معنوی به اجرا درمیآید که برای هر یک از مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان، برنامههای ویژهای در نظر گرفته شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به مشارکت مطلوب بقاع متبرکه در طرح غنیسازی اوقات فراغت جوانان این استان، تصریح کرد: 702 امامزاده یا بقعه متبرکه برای اجرای طرح نشاط معنوی مشارکت فعال دارند.
وی با اشاره به هزینههای موجود برای برگزاری این کلاسهای فوق برنامه، اضافه کرد: از آنجایی که اعتقاد داریم غنیسازی اوقات فراغت جوانان باید با پویایی و نشاط قابل توجهی انجام شود، حضور علاقمندان در این کلاسها را رایگان اعلام کردهایم تا به این وسیله تمامی علاقمندان توانایی شرکت داشته باشند.
حجتالاسلام اژدری با اشاره به اهداف برگزاری طرح نشاط معنوی برای جوانان و نوجوانان اصفهانی، بیان داشت: تقویت بنیههای اعتقادی و مذهبی این قشر از جمله مهمترین اهداف برگزاری طرح نشاط معنوی محسوب میشود که با استفاده از فضای معنوی موجود در بقاع متبرکه، هدف بسیار والایی به شمار میرود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان همچنین با اشاره به دورههای برگزار شده برای مقاطع مختلف سنی و تحصیلی در طرح نشاط معنوی، گفت: مباحث قرآنی نظیر آموزش روخوانی و روانخوانی، آداب اسلامی و اجتماعی و آموزش احکام برای مقطع دبستان، آموزش قرائت، حفظ و مفاهیم قرآن کریم به همراه برگزاری کلاسهای هنری برای دوره راهنمایی و آموزش معارف قرآن کریم، بیان اصول عقاید، احکام شرعی و مسائل اخلاقی برای مقطع دبیرستان از جمله مباحث آموزشی این دوره به حساب میآیند.
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