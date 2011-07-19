زبان شعر قابلیت بالایی در تهییج افکار عمومی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر جواد جباری مدیر عامل بنیاد فرهنگی روایت گفت: پس از اینکه این بنیاد در سال گذشته نخستین کنگره شعر مقاومت بین‌الملل اسلامی را در شهر ارومیه برگزار کرد، با مشاهده بازخوردهای مثبت آن، تصمیم بر این گرفته شد تا در سال جاری و همزمان با روز 13 آبان که روز ملی مبارزه با استکبار نام گرفته، دومین کنگره شعر با قوت بیشتر و حضور گسترده تر شعرا و صاحب نظران این حوزه برگزار شود تا قدمی موثر در راه گسترش فرهنگ و ادبیات مقاومت در سطح بین الملل و به خصوص در میان کشورهای اسلامی، از طریق زبان تاثیرگذار شعر برداشته شود.

جباری گفت: کنگره شعر مقاومت، سال گذشته باعث شد تا رویکرد جدی‌تری را از سوی شعرای کشور به مقوله مقاومت که شامل اشعار دفاع مقدس و مقاومت به شکل عام و جهانی، شاهد باشیم و برای اینکه این شور و شوق شعرا و استقبال آنها تداوم و انسجام داشته باشد با تشکیل دبیرخانه دائمی این کنگره و برگزاری هر ساله آن، سعی داریم در روشن ماندن این شعله معنوی بکوشیم.

وی افزود: این کنگره می‌تواند در اتحاد و همدلی شعرای کشورهای اسلامی و همنوایی آنان در برابر ظلم و سرایش اشعاری در وصف مقاومت، نقش کلیدی ایفا نموده و مفهوم مقاومت را به عنوان مفهومی واحد در برابر سلاطین ظلم و ستم در میان ملت‌ها منتشر کرده و گسترش دهد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت ادامه داد: از دیرباز و از تاریخ صدر اسلام تاکنون، شعرایی که زبان و کلام خود را در جهت مقابله با ظلم و مقاومت در برابر جور به کار بستند، مورد تکریم و احترام پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) بوده اند. امروز نیز زبان شعر، قابلیت بالایی در روشنگری و تهییج افکار عمومی در حوزه مقاومت و ایستادگی در برابر ظالمان دارد.

وی افزود: چنانکه دیدیم در قیام مردمی و اسلامی اخیر در بحرین، یک دختر جوان به نام آیت القرمزی با اشعار انقلابی خود باعث خشم دستگاه حاکمه گردید و مورد هجمه شدید آنان و دستگیری، شکنجه و حبس قرار گرفت، اما اشعار همین شاعره زبان به زبان و سینه به سینه در میان مردم منتشر گردید. این اشعار به شعارهای انقلابی تبدیل شد و جلوه ای دیگر از شعر مقاومت اسلامی را در برابر حکومت‌های غیر دینی و غیر مردمی متجلی ساخت.

جباری گفت: در دومین کنگره شعر مقاومت اسلامی، شعرای بیشتری از جهان اسلام حضور خواهند داشت و اشعار شرکت‌کرده در کنگره در قالب یک کتاب منتشر خواهد شد.