قلعه تاریخی والی ایلام ساماندهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد خانزادی در این ارتباط اظهار داشت: کار مرمت و ساماندهی محوطه تاریخی قلعه والی با صرف 500 میلیون ریال اعتبار توسط کارشناسان باستانشناسی در ماه گذشته انجام شده است.

وی ادامه داد: در این مرحله آجر فرش محوطه پشت قلعه، اصلاح بند کشیها، اصلاح حوض ها، ساماندهی چمن‌ها و فضای سبز قلعه انجام شده است.

این مسئول افزود: این قلعه در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده و هم اکنون نیز موزه مردم شناسی ایلام در این قلعه واقع است.

خانزادی عنوان کرد: عملیات مرمت و ساماندهی در حفظ این بنای تاریخی نقشی اساسی دارد.

وی یادآور شد: قلعه والی از بناهای مهم دوره قاجاریه در شهر ایلام بوده که در سال ‎1326 قمری به دستور غلامرضان خان ابوقداره والی پشتکوه بر روی تپه‌ای به نام چغا میرگ ساخته شده است.

720 اثر تاریخی استان ایلام در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.