به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری امسال از ماهها قبل حدود 5 هزار و 600 نفر اعلام شده بود اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین جلسه این شورا که به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد تصویب کرد که ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری به 10 هزار نفر افزایش پیدا کند.

افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری تا جایی که نزدیک 2 برابر شده است سوالهایی در زمینه پیش بینی‌های کیفی در ازای این افزایش کمی را ایجاد کرده است. البته دکتر احمدی نژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه این شورای عالی گفت: باید از حالا به فکر چاره‌ای برای افزایش شتابان داوطلبان تحصیل در دوره دکتری بود و امکانات و بسترهای لازم برای شکوفایی استعداد جوانان کشور را در داخل فراهم کرد.

محمود احمدی نژاد خاطرنشان کرده است: برای فراهم کردن امکانات مادی و هزینه‌های افزایش پذیرش دانشجو در دوره دکتری مسئله حتما در جلسه هیئت دولت مطرح شده و تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد.

دکتر رضا منصوری استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به این افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری ابراز تعجب کرد و گفت: افزایش حتی 10 درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری چیزی نیست که بتوان در عرض چند ماه حل کرد چه برسد به افزایش 100 درصدی ظرفیت پذیرش.

وی با تأکید بر اینکه آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاهها که توانایی تربیت دانشجوی دکتری دارند هم اکنون با تمام توان کار می کنند، گفت: افزایش نزدیک 100 درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری یعنی اینکه یکدفعه همه دانشگاهیان و تمام متخصصانمان آماده شوند که دو برابر دانشجوی دکتری بگیرند؟! این تصمیم قطعا یک تصمیم علمی نیست.

منصوری افزود: امکان ندارد ظرفیت علمی دانشگاهی مان در عرض چند ماه یکدفعه دو برابر شده باشد. پذیرش دانشجوی دکتری مانند گرفتن دانش آموز یا تربیت دانشجوی لیسانس نیست بلکه کاملا متفاوت است اما این اشتباهی است که در سال اخیر داریم مرتکب می شویم. افزایش پذیرش دانشجوی دکتری یعنی اینکه امکانات پژوهشی کشورمان افزایش پیدا کند اما ما می دانیم که این طور نشده است.

استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: تعداد اعضای هیئت علمی که بتوانند دانشجوی دکتری تربیت کنند افزایش پیدا نکرده است، پس چطور در عرض چند ماه این اتفاق می افتد که ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری افزایش پیدا کند.

رضا منصوری افزود: اعضای هیئت علمی که بتوانند دانشجوی دکتری تربیت کنند تا حدی که امکانات دارند کار می کنند و گاهی می بینیم بیش از ظرفیتشان کار می کنند. کم نداریم اساتیدی که در سال گذشته بیش از توانشان دانشجوی دکتری داشته اند.

وی افزود: تصمیمی که درباره افزایش 100 درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری گرفته شده کاملا یک تصمیم سیاسی است و کسانی که این تصمیم را گرفته اند باید توجیه کنند که به چه دلیل این تصمیم را گرفته اند که به هیچ وجه به نفع رشد علمی کشور نیست.

رضا منصوری گفت: دانشجویان دکتری که الآن پذیرش می شوند به طور میانگین 5 یا 6 سال دیگر فارغ التحصیل می شوند و حداقل تا 30 سال چه به عنوان هیئت علمی و چه به عنوان پژوهشگر در داخل کشور فعالیت می کنند. اگر دانشگاههای کشورمان در این مدت این نیروها را بی کیفیت بار آورند کشورمان تا 30 یا 40 سال بعد درگیر آن است و شکی نیست که این روند توسعه کشور را قطعا کند می کند.