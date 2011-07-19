زیرساختهای برگزاری انتخابات مجلس نهم در استان تهران آماده است

صفرعلی براتلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تقویم انتخاباتی از سوی وزارت کشور زیرساختهای استان تهران آماده شده و زیرساختهای شهرستانها نیز پیوسته ارزیابی می شود.

وی گفت: برای ارتقای کیفیت برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان تهران اتاق فکری نیز در این خصوص ایجاد شده است که ارزیابی عملکردها، تشکیل و چند نشست آن نیز برگزار شده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران ادامه داد: نقاط قوت و ضعف فعالیتها و اقداماتی که در تمام شهرستانهای استان تهران در حال انجام است در این نشستها بررسی و جمع بندی شده است.

دست اندرکاران و مردم دیدگاهها و نظرات خود را بدهند

وی بیان کرد: از همه دست اندرکاران و مردم درخواست می شود تا دیدگاهها و نظرات خود را درخصوص مراحل مختلف برگزاری انتخابات به ستاد انتخابات استان تهران منتقل و با فرمانداران که رئیس ستاد انتخابات شهرستانها هستند در میان بگذارند.

براتلو افزود: با عنایت به تجربیات گذشته انتخاباتی امید است که انتخابات آتی با کیفیت در سطح عالی و با رضایتمندی بیشتر همه مردم و مشارکت حداکثری آنان به سرانجام برسد.

وی یادآور شد: فرمانداریها در تمامی شهرستانها کار انتخابات را دنبال می کنند و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

این مسئول افزود: تدابیر امنیتی برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است تا انتخابات در امنیت کامل برگزار شود.

وی گفت: همه باید کمک کنیم قانون حاکم شود و این وظیفه یکایک مجریان و دست اندرکاران انتخابات است.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران ادامه داد: علاوه بر تأمین زیرساختهای برگزاری انتخابات، آموزش مجریان انتخابات نیز بسیار مهم و اکنون در دستور کار است.