برگزاری جشن اجرای تعهدات تعاونیهای اعتبار صالحین در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، معاون ستاد ساماندهی تعاونیهای وحدت کشور صبح سه شنبه در این مراسم در گرگان گفت: در نگاه مسئولان نگرانی ای وجود داشت که بخش خصوصی توانایی اداره موسسات مالی و اعتباری را دارد یا خیر و موسسه صالحین با اطمینان مردم به این پرسش پاسخ داد.

امید محمد خانی افزود: موسسه مالی و اعتباری صالحین بخاطر برخورداری از چالاکی و انگیزه بالا و با حمایت قوه قضاییه، بانک مرکزی و...به عنوان ناظر و حامی ایفای نقش کرد و کفالت موسسه وحدت را به عهده گرفت.

وی ادامه داد: موسسه مالی و اعتباری صالحین در قالب یک مثلث با حضور مردم، دولت و بخش خصوصی مشغول به کار شد و توانست موفق شود.

جانشین ستاد ساماندهی تعاونی های تحت تکفل موسسه مالی و اعتباری صالحین گفت:در روزهای اول مردم دچار نگرانی و سر در گمی و دچار صدمات روحی بودند.

سلامت افزود: موسسه مالی و اعتباری صالحین کاری جز انجام تکلیف انجام نداد و آنهم با کمک مردم بوده است.

وی افزود: مردم با اعتماد به موسسه صالحین حلاوت و شیرینی اعتماد را چشیدند و همه چه کسانیکه سپرده گذاری کردند و چه کسانی که طبق جدول پول دریافت کردند و حتی مسئولان موسسه وحدت در ارامش هستند

جانشین ستاد ساماندهی تعاونی های تحت تکفل موسسه مالی و اعتباری صالحین ادامه داد: نتیجه خوب تعهدات انجام شده اعتماد مردم است و کارهای سخت افزاری به انجام رسیده است.

در ادامه مراسم فرماندار گرگان گفت: توقع و انتظار مردم در روزهای بحران یک اقدام عاجل و انتظامی و قضایی بود .

جعفر گرزین افزود: با ایجاد موسسه های مالی و اعتباری رضایتمندی هایی برای مردم بود اما دغدغه هایی نیز برای مسئولان بوجود آمده بود و شرایطی ایجاد شد که در زمستان سال قبل آن ابلاغیه انفجاری بوجود آورد.

وی ادامه داد: بیشترین زحمت ها کشیده شد و مدیریت قضایی و انتظامی و مالی انجام شد و در موسسه مالی و اعتباری صالحین به نسبت موسسات دیگر شاهد بهتر انجام شدن کارها بودیم.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی توقعاتی داشت و بخش تعاون بیشترین فشار را تحمل کرد و در مرحله اول تزریق پول نتیجه خوبی در بر داشت.