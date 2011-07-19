سرمربی نفت مسجدسلیمان به زودی معرفی می شود

هدایت یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون گزینه های مختلفی برای هدایت کادر فنی تیم مدنظر قرار گرفته اند ولی تاکنون با هیچیک توافق نهایی حاصل نشده است.



وی با اشاره به درج برخی اخبار و موضع گیریها از زبان برخی افراد در نشریات مختلف و ایجاد جو روانی برای بازیکنان و هواداران این تیم تصریح کرد: مصاحبه های این افراد فاقد وجاهت قانونی است و از نشریات نیز درخواست داریم تنها اخباری را که از ناحیه مدیر شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، سرپرست تیم یا روابط عمومی اعلام می شود به عنوان موضع رسمی و قانونی تیم نفت مسجدسلیمان بپذیرند.

یزدی همچنین به تاخیر در انتخاب سرمربی و اعضای کادر فنی این تیم اشاره کرد و گفت: به دلیل صدور بخشنامه ای از سوی وزیر اسبق نفت، تیم فوتبال مسجدسلیمان از هزینه کردن در ورزشهای قهرمانی منع شد که متاسفانه تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان هم شامل این قانون شد و فعالیتش به تعلیق درآمد.



رئیس امور ورزش شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ادامه داد: با پیگیریهای مستمر مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و رایزنیهای وی با مقامات استانی و کشوری موافقت ضمنی سرپرست وزرات نفت حاصل و در ادامه راهکاری قانونی برای ادامه فعالیت تیم پرطرفدار نفت ارائه و مجوز لازم صادر شد.



وی با تاکید بر حضور پرقدرت تیم نفت مسجدسلیمان در مسابقات لیگ دسته یک فوتبال گفت: امسال تیم نفت تنها تیم خوزستانی حاضر در مسابقات لیگ دسته یک کشور است و نگاه و امید تمامی خوزستانیها به این تیم و عملکردش در رقابتها معطوف شده بنابراین وظیفه سنگینی بردوش ماست تا با کسب نتایج مطلوب بتوانیم رضایت خاطر هم استانیها را فراهم آوریم.



یزدی در ادامه از دریافت تمامی مطالبات مالی بازیکنان و اعضای کادر فنی خبر داد و گفت: با تمامی بازیکنان و افرادی که با تیم قرارداد یک ساله داشته اند و مدت اعتبار قرارداد آنان به پایان رسیده تسویه حساب شده و تا این لحظه هیچ فردی از تیم طلبکار نیست.