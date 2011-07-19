غبارروبی حرم حضرت معصومه(س) توسط کارکنان تبلیغات اسلامی قم

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه دوشنبه در فضایی معنوی برگزار شد، پرسنل سازمان تبلیغات اسلامی استان قم به همراه خانواده آنها به غبارروبی و عطرافشانی ضریح مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، مسجد بالاسر، رواق خواهران و رواق شهید مطهری پرداختند.



این مراسم معنوی همچنین با ذکر توسل و دعا و سخنرانی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم نیز همراه بود.



حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری طی سخنانی در مسجد بالاسر در جمع کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی قم، از تلاش تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) برای فراهم‌کردن زمینه این مراسم معنوی تشکر و قدردانی کرد.



وی از پرسنل این سازمان که با عشق و علاقه‌ای که نسبت به اهل بیت(ع) دارند و با آغوشی باز، خادمی حضرت معصومه(س) را پذیرا شدند تشکر کرد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اضافه کرد: در روز قیامت یکی از مسائل مهمی که در حساب‌ها نقش اساسی دارد این است که در دنیا با چه کسانی بودیم و نشست و برخاست داشتیم. در آن روز بسیاری از افراد افسوس می‌خورند که چرا با انبیا و اولیای الهی نبودند.



وی ادامه داد: اینکه انسان به کسانی که در پیشگاه خدا آبرو دارند منسوب شود، خودش آبروست.



حجت‌الاسلام اسکندری حضور در این مراسم را از الطاف و کرامت حضرت معصومه(س) عنوان کرد و یادآور شد: ممکن بود مانعی برای شرکت‌کنندگان در این مراسم به وجود می‌آمد و آنها از این مراسم معنوی محروم می‌شدند اما عنایت و توجه کریمه اهل بیت(ع) باعث شد که حضور پرسنل تبلیغات اسلامی در این مراسم چشمگیر باشد.



شأن و منزلت حضرت معصومه(س)



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با ذکر روایاتی از ائمه اطهار(ع) به شأن و منزلت والای حضرت معصومه(س) اشاره کرد و یادآور شد: در بین زنان اهل بیت(ع) چند نفر از بانوان می‌درخشند که یکی از آنها وجود حضرت فاطمه معصومه(س) هستند.



وی ادامه داد: بعد از وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره(س) و مادر گرامی‌اش حضرت خدیجه(س)، در بین زنان اهل بیت(ع) حضرت زینب(س)، حضرت سکینه(س) و حضرت معصومه(س) از درخشش خاصی برخوردارند.



حجت‌الاسلام اسکندری تصریح کرد: آن بزرگواران بانوانی هستند که از نظر علم از امام معصوم(ع) بهره‌مند بوده‌اند، از این رو هم در زمان حیات خودشان و هم بعد از حیات ظاهری‌اشان مرتب فیض می‌رسانند.



پیشرفت قم مرهون وجود حضرت معصومه(س) است



وی ایجاد حوزه علمیه در قم و پیشرفت علمی از این شهر مقدس را از برکات حضرت معصومه(س) عنوان کرد و بیان داشت: قم که امروز به این جایگاه والا رسیده و در درون آن حوزه علمیه بزرگی ایجاد شده و از دامن این حوزه عظیم انسان‌های بلندمرتبه‌ای اوج گرفته‌اند و بر فراز آسمان‌ها نشسته‌اند از برکات وجودی دختر موسی‌ابن‌جعفر(ع) بوده است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: بسیاری از بزرگان ما مشکلات علمی خودشان را در رواق‌های حرم مطهر حضرت معصومه(س) حل کردند و اکنون نیز علما و مراجع عظام تقلید از برکات وجودی این بانوی بزرگوار بهره‌مند هستند.



در پایان این مراسم زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه(س) به صورت گروهی در کنار ضریح مطهر آن بانوی فضل و کرامت قرائت شد.

