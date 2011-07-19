هزینه ساخت ‌و ساز مسکن 20 درصد بالا رفت

ایرج رهبر در گفتگو با مهر بابیان اینکه علیرغم وعده های ستاد هدفمندی یارانه ها برای کنترل قیمت مصالح ساختمانی، قیمتها افزایش یافته است، گفت: در یکماهه اخیر قیمت سیمان با 20 درصد، بتن با 12 درصد و فولاد هم به تبع قیمتهای جهانی با افزایش روبرو شدند که در مجموع افزایش 20 درصدی قیمت مصالح ساختمانی را به دنبال داشته است.

وی افزود: در ابتدا و با طرح قانون هدفمندی یارانه ها، ستاد هدفمندی یارانه ها اعلام کرد که به صنایع و و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی به ازای مابه التفاوت قیمت انرژی و حاملهای سوخت، تسهیلات ارایه می شود تا قیمتها با افزایش روبرو نشود اما متاسفانه با گذشت 8 ماه از اجرای این قانون، شاهد افزایش قیمتها هستیم.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان بابیان اینکه قیمتها به آرامی در حال افزایش هستند، تصریح کرد: با افزایش قیمت مصالح ساختمانی بیم آن می رود که قیمت مسکن و ساخت و ساز افزایش یابد.

رهبر درپاسخ به این پرسش که آیا با وضعیت موجود، انبوه سازان برای سال آینده در طرح مسکن مهر وارد می شوند، گفت: بعید به نظر می رسد، زیرا افزایش قیمت بسیار بر ساخت وساز موثر است و اگر بنا باشد که این وضعیت ادامه پیدا کند انبوه سازان نمی توانند با قیمت فعلی وارد طرح مسکن مهر شوند.

وی درباره تاثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر مسکن مهر، گفت: در هر صورت افزایش قیمت ساخت وساز بر قیمت ساخت مسکن مهر هم موثر است اما به دلیل اینکه مسکن مهر با قیمت ثابت ساخته می شود فعلا افزایش قیمتی در این طرح بوجود نمی آید اما در ساخت و سازهای خصوصی امکان افزایش قیمت وجود دارد.

وی افزود: اغلب قراردادهای مسکن مهر برای قبل از سال جدید است که در این قراردادها هم ذکر شده بود که تا 20 درصد افزایش قیمت به عهده سازنده است اما ممکن است برای قراردادهای جدید و قراردادهایی که در سال 90 منعقد شده است، مشکلاتی از جمله تاخیر در ساخت پروژه های مسکن مهر بوجود بیاید.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان بابیان اینکه فعلا اغلب واحدهای مسکن مهر در مراحل پایانی ساخت وساز هستند، اظهارداشت: به همین جهت قیمت مصالحی مانند بتن و فولاد بر این واحدها تاثیر گذار نبوده است اما بخش کمی از قراردادها مربوط به سال 90 است.