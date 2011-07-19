اجرای طرحهای دولت در روستاها با مشارکت مردم و دهیاران محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی ظهر امروز در نشست مشترک با دهیاران و شورای روستاهای شهرستان پاکدشت افزود: خدمات دولت در بخش‌های مختلف گامی مؤثر در تحقق محرومیت‌ زدایی است و اجرای کامل این طرح‌ها با مشارکت مردم روستاها و دهیاران که نقش مهمی در عمران و آبادانی روستاها دارند، محقق می شود.

همت مضاعف دهیاران در راستای توسعه بیش از پیش روستاها ضروری است

وی گفت: تلاش و همت مضاعف دهیاران در راستای توسعه بیش از پیش روستاها و حل موانع و مشکلات‌ آنها بسیار لازم و ضروری است.

نماینده عالی دولت در شهرستان پاکدشت اضافه کرد: شناخت کامل مشکلات مردم و انتقال صحیح و به موقع آن به مسئولان، می‌ تواند در راستای حل آنها بسیار مثمرثمر باشد.

وی بیان داشت: خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک افتخار است و اعضای شورای اسلامی و دهیاران نوک پیکان خدمترسانی هستند که باید با یک برنامه‌ ریزی صحیح، خدمتگزاران خوبی برای مردم باشند.

مقبلی افزود: دهیاران باید اولویت‌های کاری خود را مشخص کنند که از جمله آن می توان به مسائل بهداشتی روستاها، مسائل امنیتی، نظارت بر پیشبرد پروژه‌های عمرانی، نگهداری از تأسیسات و ... اشاره کرد.

وی عنوان کرد: تعامل دهیاران با شوراها را در راستای خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم حائز اهمیت است و این تعامل و هماهنگی می تواند زمینه رشد و توسعه بیشتر روستاها را فراهم کند.

این مسئول به شناسایی دقیق وضعیت روستاها و انعکاس به موقع مجموعه مسائل و مشکلات توسط دهیاران تأکید کرد و ادامه داد: دولت رسیدگی به قشر محروم به ویژه روستائیان را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است.

دهیاران بر روند اجرای طرح هادی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در روستاها نظارت کنند

وی یادآور شد: دهیاران با مشارکت بنیاد مسکن شهرستان بر روند اجرای طرح هادی و همچنین جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در روستاها نظارت کنند و موارد تخلف را برای رسیدگی به بخشداری‌ها اطلاع دهند.

در این نشست، رسیدگی به مسائلی همچون طرح آمایش 7 اتباع بیگانه، راه‌های پیشگیری از سرقت احشام و چگونگی مقابله با اعتیاد در سطح روستاها، مشارکت حداکثری روستائیان در انتخابات مجلس، اعتبارات عمرانی روستاها و تخصیص آن راههای روستایی و آب شرب، طرح هادی روستاها، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، آمادگی اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن مورد تأکید قرار گرفت.