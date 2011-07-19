دوره دوم اردوهای جهادی دانشجویان هرمزگان آغاز می شود

هادی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: دوره دوم اردوهای جهادی دانشجویی 31 تیر ماه جاری در روستای کهنشوییه رودان با شرکت 37 دانشجو از دانشگاه های آزاد و پیام نور این شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: این دانشجویان در روستای کهنشوییه شهرستان رودان به مدت 15 روز در عرصه های فرهنگی، ورزشی و عمرانی فعالیت می کنند.

مسئول اردوهای جهادی سازمان بسیج دانشجویی هرمزگان در ادامه گفت: گروه بقیه الله دانشگاه پیام نور بندرعباس نیز از اول مرداد ماه سال جاری به مدت 15 روز در روستاهای سندرک شهرستان میناب فعالیت خواهند کرد.

امیری تصریح کرد: این گروه 30 نفره نیز در عرصه های فرهنگی، ورزشی و عمرانی به جوانان و مردم این منطقه خدمات ارائه می دهند.

وی در ادامه افزود: در سندرک نیز یک گروه 20 نفره دانشجویی مشغول فعالیت هستند که تا پایان ماه رمضان در روستاهای این منطقه به ارائه فعالیتهای فرهنگی، کلاسهای مشاوره و کلاسهای تقویتی درسی برای دانش آموزان و دانشجویان می پردازند.

مسئول اردوهای جهادی سازمان بسیج دانشجویی هرمزگان عنوان کرد: 20 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد رودان نیز در روستای سید سلطان محمد این شهرستان در دو عرصه فرهنگی و عمرانی فعالیت می کنند.