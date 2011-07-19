ادعاهای جدید واشنگتن؛ از حضور 200 نظامی تا تظاهر به عدم حضور در عراق

با نزدیک شدن به پایان مهلت توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن خروج کامل نیروهای آمریکا از عراق یا باقی ماندن آنها در این کشور به یک موضوع مهم و چالشی برای دولت عراق تبدیل شده و مقامات دو کشور هر روز در این رابطه اظهار نظر می کنند.

نظامیان آمریکایی حاضر در عراق که بالغ بر 46 هزار نفر هستند باید طبق جدول زمانی مندرج در توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن تا 31 دسامبر سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند.

"جفری بوکانن" سخنگوی نیروهای آمریکا در عراق شب گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی العراقیه اعلام کرد که پس از پایان مهلت توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن (اواخر 2011) کمتر از 200 افسر و سرباز آمریکایی در عراق باقی خواهد ماند و این افراد استفاده از سلاح و نگهداری از تجهیزات نظامی در پادگان "البسمایه" را به نیروهای عراقی آموزش خواهند داد.

واشنگتن در موضع گیری های اخیر خود سعی دارد وانمود کند موافق تمدید توافقنامه امنیتی نیست و حضور نظامیان آمریکایی پس از 2011 یک خواسته صرفا عراقی است.

وی افزود: دولت عراق تاکنون درباره باقی ماندن نیروهای نظامی آمریکا در عراق پس از سال 2011 درخواستی مطرح نکرده است و در صورت طرح این درخواست ما آن را مورد توجه و بررسی قرار خواهیم داد.

بوکانن در ادامه گفت: ما به تمامی بندهای توافقنامه امنیتی پایبند هستیم و اواخر سال جاری میلادی به ماموریت خود در عراق پایان خواهیم داد و سفارت ما با دولت عراق همکاری های غیر نظامی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: ما در بغداد، بصره، کرکوک و اربیل سفارت و کنسولگری خواهیم داشت درباره تعیین مکان هایی برای آموزش نیروهای پلیس عراق با دولت عراق گفتگو خواهیم کرد.

ادعای این ژنرال آمریکایی در حالی مطرح می شود که مقامات بلندپایه آمریکا اخیرا در سفرهایی غیر منتظره به بغداد و دیدار با همتایان عراقی خود در صدد راضی کردن مسئولان این کشور برای تمدید حضور نظامیان آمریکایی در عراق هستند.

در همین حال خبرگزاری اصوات العراق نیز گزارش داد: "جیمز جفری" سفیر آمریکا در بغداد با سخنرانی در سومین کنفرانس سفرای عراق و رؤسای هیئت های دیپلماتیک در خارج از کشور اعلام کرد: طبق توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن و جدول زمانی تعیین شده نیروهای آمریکایی اواخر سال جاری میلادی از عراق خارج خواهند شد.

مقامات آمریکا علیرغم اینکه سعی دارند به بهانه های مختلف همچون ناامنی در عراق، وضعیت شکننده در منطقه و قیام های عربی حضور نظامی خود را در عراق تمدید کنند اما در عین حال تلاش می کنند خود را مخالف این مسئله نشان داده و اعلام کنند به خواست دولت عراق نظامیان آمریکایی را در این کشور ابقا خواهند کرد و خود تمایلی به این امر ندارند. سفر غیرمنتظره اخیر "لئون پانتا" وزیر دفاع جدید آمریکا به بغداد و دیگر مقامات این کشور گویای این موضوع است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه شخصیت های عراقی تاکنون در موضع گیری های خود در این باره آمارهای ضد و نقیضی را درباره تعداد نیروهای آمریکایی در عراق پس از پایان سال 2011 مطرح کرده اند و رقم هایی همچون 10 تا 20 هزار نیرو را عنوان کرده اند لذا ادعای ژنرال بوکانن مبنی بر حضور کمتر از 200 نظامی در عراق مضحک و غیر واقعی به نظر می رسد.