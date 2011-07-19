راه اندازی مسیر جدید پروازی نوشهر - بندرعباس در مازندران

موسی مشاء زمینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این پرواز روزهای چهارشنبه و توسط شرکت هواپیمایی آسمان انجام می شود.

وی افزود: پرواز مستقیم نوشهر بندرعباس با هواپیمای فوکر 100 صورت می گیرد.

مدیرکل فرودگاههای مازندران اظهار داشت: این هواپیما ساعت هفت و 45 دقیقه از فرودگاه بندرعباس به فرودگاه نوشهر و ساعت 9 و 25 دقیقه از فرودگاه نوشهر به فرودگاه بندرعباس پرواز می کند.

مشاء زمینی با اشاره به اینکه فردا (چهارشنبه) روز افتتاح این خط پروازی است افزود در آینده نزدیک در روزهای شنبه مسیر پروازی نوشهر- شیراز- بندرعباس راه اندازی خواهد شد.

مازندران دارای سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر است.