پیمانکاران در اجرای پروژه های شهری کارشکنی نکنند

محمود دادگو در گفتگو با مهر در پاسخ به گلایه شهروندان مبنی بر اینکه با گذشت هشت ماه از احداث پل عابر پیاده بلوار جمهوری گفت: هدف و اولویت اول شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج در خصوص احداث پلهای عابر پیاده، ایجاد رفاه و تامین امنیت جانی شهروندان است که بروز بعضی مسائل از جمله کارشکنی های پیمانکاران این مهم را دچار مشکل می کند.



وی در تعریفی از شهر کرج به تاکید شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج در خصوص مبلمان شهری اشاره کرد و افزود: این مهم باید با توجه به استانداردهای موجود و با هدف ایجاد بسترهای رفاهی برای شهروندان اجرایی شود.



دادگو با اشاره به عقد قرارداد احداث پلهای عابر پیاده با پیمانکاران در سیستم شهرداری تصریح کرد: اعمال سلیقه پیمانکاران همچنین کم کاری آنها در بسیاری از مواقع اهداف مدیریتی شهر کرج را دچار مشکل می کند که عدم زمینه های استفاده از پلهای عابر پیاده نمونه ای از این خللهاست که شهروندان را با مشکلات جدی روبه رو کرده است.



این مسئول حجم گسترده تبلغات محیطی بر روی پلهای عابر پیاده را یادآور شد و عنوان کرد: متاسفانه برداشت برخی از پیمانکاران از اجرایی کردن قراردادهای شهرداری در این خصوص تحقق اهداف مالی است به طوریکه می توان اذعان داشت این قشر تبلیغات راجایگرین حفظ جان مردم کرده اند.



رئیس شورای اسلامی شهر کرج ادامه داد: این درحالی است که تامین جانی شهروندان از مهم ترین اولویتهای احداث پل های عابر پیاده است.



عقد قرارداد با اتوبوسرانی کرج برای احداث پلهای عابر پیاده



دادگو اذعان داشت: پنج قرارداد احداث پلهای عابر پیاده شهرداری کرج از جمله پل عابر میدان شهید سلطانی، میدان طالقانی و میانجاده با سازمان اتوبوسرانی کرج بسته شده است.



وی در ادامه به مشارکت شهرداری کرج با پیمانکاران به منظور احداث 17 پل مکانیزه و غیر مکانیزه عابر پیاده در سطح شهر کرج اشاره کرد و گفت: پل عابر پیاده جمهوری نیز مشمول یکی از قراردادهای شهرداری با بخش خصوصی است که متاستفانه کارشکنی های پیمانکار این پل باعث عدم استفاده شهروندان از این پل عبر پیاده شده است.



دادگو این مشکل را از دغدغه های مهم شورای اسلامی شهر کرج خواند و افزود: رفع این معضل با توجه به اینکه تامین جان شهروندان برای این نهاد بسیار حائز اهمیت است، به جد پیگیری می شود.



رئیس شورای اسلامی شهر کرج رفاه، آسایش و تامین امنیت جانی مردم را اولین و مهمترین اولویت شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج عنوان کرد و با تاکید بر تحقق آن اظهارداشت: منافع شهروندان از مولفه هایی است که مسئولان شهری بعد از تامین بسترهای رفاهی مردم به آن می پردازند که در برخی موارد با کارشکنی برخی افراد شاهد هستیم منافع بر رفاه شهروندان ارجحیت یافته است.



دادگو در خصوص اقدامات انجام شده برای رفع این مشکلات در سطح شهر کرج گفت: پیگیریهایی توسط مدیرت شهری و شورای اسلامی شهر کرج در این زمینه از طریق مقامات قضایی صورت گرفته است که لغو قراردادهایی که به نحوی امنیت جانی شهرودان را به خطر می اندازد از مباحث مهم آن است.



وی تعامل و همکاری اداره کل ارشاد اسلامی کرج همچنین اداره راهنمایی و رانندگی را در رفع این بحران موثر دانست و افزود: امیدواریم با این اقدامات مشکل مردم در خصوص استفاده مطلوب از امکانات رفاهی شهر محقق شود.



راه اندازی پل عابر دانشگاه آزاد اسلامی پس از تایید استحکام سازه ها

رئیس شورای اسلامی شهر کرج در پاسخ به علت تاخیر احداث پل عابر پیاده دانشگاه ازاد اسلامی گفت: این پل با توجه اعتراض یکی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر عدم استحکام سازه های این پل با تاخیر در مراحل احداث مواجه شده است.



وی با اشاره به تردد روزانه 25 هزار دانشجو از این مسیر احداث پل عابر پیاده در محل دانشگاه آزاد اسلامی را مهم ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر استحکام سازه های این پل توسط معاونت فنی شهرداری کرج در حال بررسی است.



دادگو اظهارداشت: پل عابر پیاده دانشگاه آزاد اسلامی پس از تایید استحکام سازه ها و حصول اطمینان از امنیت احداث می شود.



این عضو شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: تا 15 روز آینده جواب نهایی مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان ارائه می شود.