به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس نفیسی مجری جلسات «نقد چهارشنبه» در این باره گفت: نشست نقد کتاب «چه سینما رفتنی داشتی، یدو» چهارشنبه هفته جاری در محل کتابسرای روشن با حضور نویسنده و برخی از نویسندگان و منتقدان ادبی از جمله علیرضا سیف‌الدینی، فتح الله بی‌نیاز، شهلا زرلکی، مسعود پهلوان‌بخش، ابراهیم دم شناس و پوریا فلاح برگزار خواهد شد.

کتاب «چه سینما رفتنی داشتی، یدو» از سری کتاب‌های قصه نو و در اواخر سال 89 از سوی نشر افکار منتشر شده است.

داستان اول این مجموعه که نام کتاب هم از آن گرفته شده، به ماجرای آتش سوزی سینما رکس آبادان در سال 57 اشاره دارد، با گویشی بسیار نزدیک به آن خطه و حال و هوای آن روزهای آبادان. در سایر داستان‌های مجموعه هم اقلیم و شرایط فرهنگی-اجتماعی خوزستان و از جمله پیامدهای جنگ، با بیانی موجز نمود بارز دارد.

قباد آذرآئین نویسنده این کتاب فعالیت ادبی خود را از سال 45 و با چاپ داستان «باران» در نشریه بازار چاپ رشت آغاز کرد و در ادامه کتاب‌های «پسری آن سوی پل» (1357) و «راه که بیفتیم ترسمان می‌ریزد» (1360) را برای نوجوانان نوشت. کتاب‌های «حضور»، «شراره بلند»، «هجوم آفتاب» و «عقرب‌ها را زنده بگیر» از دیگر آثار آذرآئین است.

نشست نقد کتاب «چه سینما رفتنی داشتی، یدو» ساعت 17:30 روز چهارشنبه 29 تیرماه در کتابسرای روشن واقع در خیابان سمیه، تقاطع حافظ برگزار می‌شود.