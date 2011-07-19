پروژه راه آهن مبارکه - سفید دشت - شهرکرد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه راه آهن مبارکه - سفید دشت - شهرکرد پیش از ظهر سه شنبه با حضور نیکزاد وزیر راه و شهرسازی کلنگزنی شد.

این طرح به منظور رفع تنگناهای ظرفیتی حمل و نقل ریلی محور جنوب (خوزستان)، طرح راه آهن اصفهان- چهار محال و بختیاری- خوزستان در سال جهاد اقتصادی اجرایی می‌شود و در این راستا بخشی از قطعه سوم پروژه راه‌‌آهن دو خطه برقی اصفهان- چهارمحال و بختیاری- اهواز به صورت انشعاب از مبارکه به سفید دشت شهر کرد وارد فاز اجرایی می‌شود.

بهبود و ارتقای شبکه ترابری استان خوزستان و اتصال به استانهای مرکزی و شرق کشور، احداث این محور در رفع تنگناهای ظرفیتی محور جنوب (دورود- اندیمشک) و افزایش بهره وری کل شبکه ریلی کشور، اتصال مستقیم ریلی دو قطب صنعتی کشور (خوزستان و اصفهان)، توسعه روزافزون صنایع در استانهای خوزستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری، تاثیر قابل ملاحظه در افزایش ایمنی و حمل و نقل منطقه، کاهش سوانح ترابری و صرفه جویی در مصرف سوخت از اهداف اصلی این طرح می‌باشد.

این طرح در کاهش مسافت و زمان مسیر موجود استان خوزستان با مناطق مرکزی و شرق کشور به ترتیب 500 کیلومتر و 10 ساعت تاثیرگذار است.

براساس نیازهای ترابری موجود و تقاضای حمل و نقل طرح‌های توسعه صنعتی و مدنی به خصوص در بخش فولاد میزان ترافیک پیش بینی شده برای این محور در سال اول بهره برداری (سال 1400) حدود 29 میلیون تن بار (9 میلیون تن بارهای متفرقه و حدود 20 میلیون تن مواد اولیه محصولات کارخانجات فولاد استان خوزستان) و افزون بر یک میلیون نفر مسافر است.

همچنین با توجه به اهمیت استان خوزستان و کمبود زیرساختهای مناسب ترابری بین استان خوزستان با دیگر مناطق مرکزی کشور، احداث این محور منجر به افزایش قابل ملاحظه، قابلیت دسترسی به منطقه و افزایش شاخصهای امنیت ملی می‌ شود.

طول کل این طرح 86 کیلومتر و برآورد ریالی پروژه یک هزار و 500 میلیارد ریال است.

این طرح دارای سه ایستگاه شامل ایستگاه‌های سپیددشت، فرخ شهر و شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری است.

سرعت طرح برای قطارهای مسافربری 220 کیلومتر در ساعت است.