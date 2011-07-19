کیت آمپرومتری تشخیص بیماری ایدز در ارومیه ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد خیری دانشجوی دکترای الکتروشیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه سازنده این دستگاه صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این کیت در مدت سه سال طراحی و ساخته شده و قادر است ویروس بیماری ایدز را در مدت زمان کمتر از 15 دقیقه و در دوره های اولیه ابتلا از لحاظ کمی و کیفی تشخیص دهد.

وی بیان داشت: در این روش با استفاده فناوری نانو و اتصال نانو ذرات طلا به نانو لوله های کربنی و همچنین قرار دادن آنتی بادی اچ ای وی بر روی سطح کیت ویروس ایدز تشخیص داده می شود.

این محقق ارومیه ای استفاده از موم زنبور عسل در این روش که به عنوان زیست غشا برای نگهداری گونه های فعال در سطح کیت برای نخستین بار را از دیگر ویژگی های بارز این روش عنوان کرد.

به گفته خیری اتصال آنتی ژن p24 ویروس اچ ای وی به آنتی بادی، اساس روش اندازه گیری در کیت آمپرومتری تشخیص بیماری ایدز بوده و ساده و ارزان بودن، حسایت بالا، دقت و صحت زیاد، بومی بودن تکنولوژی و همچنین قابل حمل بودن آن از مهمترین مزیت های این کیت است.

وی ادامه داد: بر خلاف روشهای موجود در جهان که قادر نیستند ویروس ایدز را در کمتر از شش هفته از زمان ابتلا تشخیص دهند در این روش به دلیل استفاده از فناوری نانو و حسایت بالای آن توانایی تشخیص بیماری در روزهای نخست وجود داشته که این فرصت مناسبی را در اختیار محققان پزشکی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری، انتقال و حتی درمان آن قرار می دهد.

نتایج این ورش در معتبرترین مجله علمی الکتروشیمی جهان تحت عنوان "بیو سنسورز بیو الکارونیکز" در سال 2011 به ثبت رسیده است.

کیت آمپرومتری قابل حمل ساخته شده توسط محقق ارومیه ای بزودی با حمایت سازمان های دولتی به شکل کیت تجاری به بازار های داخلی و خارجی قابل عرضه خواهد بود.