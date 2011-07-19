آغاز روابط رسمی سیاسی مالزی و واتیکان با هدف گسترش صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی، " نجیب رزاق" پس از این دیدار یکی از مهمترین اهداف برقراری این ارتباط را علاقه کشورش برای در اختیار قرار دادن تجربیات خود به کشورهای دیگر و همچنین برقراری صلح و یکپارچگی در دنیا با ایجاد روابط و همکاری های نزدیک با کشورهایی دانست که از لحاظ فکری و عملی مانند مالزی هستند.

نجیب رزاق اضافه کرد: مالزی و واتیکان هر دو در پی جلوگیری از تفکری هستند که مذهب را بهانه ای برای انجام عملیات تروریستی می داند و در این راه سلاح ما قدرت منطق و اعتدال است.

وی یکی از موانع بر سر همکاری و نزدیکی مالزی و واتیکان را تفاوت های ذاتی دو کشور دانست و گفت: این امر هم مانع و هم نقطه قوت محسوب می شود چرا که تجربه ثابت کرده که روابط کشورهایی که از لحاظ ساختاری و مذهبی متفاوت هستند بسیار موفق و محکم بوده است.

یادآور می شود برقراری رابطه سیاسی مالزی با واتیکان به نوعی دنباله روی و درپی رابطه دیگر کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران، اندونزی، عراق، پاکستان، بنگلادش، ترکیه، مصر، لیبی، عمان و اکثر اعضای کنفرانس کشورهای اسلامی با واتیکان انجام شده است.

واتیکان هم اکنون با بیش از یکصد و هفتاد کشور دنیا روابط رسمی سیاسی دارد.

در عین حال حدود ۹ درصد از جمعیت ۲۸ میلیونی مالزی مسیحی بوده که بیش از ۸۵۰ هزار نفر از آنان دارای مذهب کاتولیک هستند.

طی ماه گذشته میلادی و درپی تنش مذهبی در داخل مالزی بدلیل ادعای روزنامه اتوسان که رهبران مسیحی مالزی را متهم به توطئه برای جایگزینی مسیحیت به عنوان دین رسمی مالزی کرده بود، نجیب رزاق نخست وزیر کشور طی دیداری با رهبران مسیحی تمام تلاش خود را برای فروکش کردن و آرام شدن فضا انجام داد.

ماهاتیر محمد نخست وزیرسابق مالزی نیز درسال ۲۰۰۲ با ژان پل دوم در واتیکان دیدار و بر سر روابط مسلمانان و مسیحیان گفتگو کرد.