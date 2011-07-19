به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی مالزی، برنامه تحول حلال با هدف ایجاد فرصتهای بیشتر شغلی در عرصه صنایع حلال و افزایش کارآفرینی در این عرصه اجرا می شود.

سازمان همکاری توسعه صنعت حلال مالزی طی بیانیه ای اعلام کرده است یکی از ارزشهای این فعالیت ترویج این برنامه در سطح ملی و ایجاد منابع جدید در رابطه با سرمایه انسانی و عرصه های تجارت حلال است.

قرار است این مراسم دوروزه که طی روزهای 30 و 31 ژوئیه (8 و 9 مرداد ماه) برگزار می شود 10 هزار بازدید کننده داشته باشد. انتظار می رود نخست وزیر مالزی این مراسم را افتتاح و با عوامل اصلی این صنعت که در نمایشگاه حضور می یابند دیدار و گفتگو کند.

در این مراسم بخشهایی چون آموزش، اقتصاد و آموزش و تفریح در صنعت حلال مورد تأکید قرار می گیرد که این امر با نمایشگاهی با بیش از 100 غرفه و همایشی یکروزه درباره برنامه تحول کارفرمایی حلال تحقق می یابد.

