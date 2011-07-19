نگرانی ریاض از روابط ایران و پاکستان/ تغییر توازن قوا در حوزه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "آسیا تایمز" چاپ هنگ کنگ در گزارشی با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهوری پاکستان به تهران نوشت: شرکت "آصف علی زرداری" در کنفرانس دو روزه مبارزه با تروریسم در تهران در روز 25 ژوئن نشان دهنده مخالفت پاکستان با آمریکا بود.

دراین گزارش آمده است: بازگشت زرداری به تهران تنها چند هفته پس از برگزاری این کنفرانس در شنبه گذشته بار دیگر بر بی اعتنایی پاکستان به سیاست های آمریکا در قبال این کشور تاکید کرد.

این نشریه چینی در ادامه به رایرنی"عبدالعزیز القادر"سفیر عربستان سعودی در پاکستان با زرداری در اسلام آباد پیش از سفر به تهران اشاره کرد و نوشت: عربستان سعودی برای منصرف کردن زرداری از شرکت در کنفرانس تهران در ماه ژوئن به اقدامی دیپلماتیک متوسل شد اما این اقدامات بی نتیجه بود. در حقیقت در صورت نزدیکی بیشتر پاکستان و ایران، مقامات عربستان سعودی بسیار نگران "توازن قدرت" در منطقه خلیج فارس خواهند بود.

به گفته وزریر کشور پاکستان تسلیحات ساخت رژیم صهیونیستی در شهر کراچی که در هفته های اخیر شاهد کشته شدن افراد بسیاری بود، پیدا شده است.

وزارت خارجه پاکستان نیز در بیانیه ای تاکید کرد سفر زرداری به تهران به عنوان بخشی از رایزنی و همکاریهای مستمر اسلام آباد با کشورهای منطقه در رابطه با صلح و ثبات منطقه به خصوص افغانستان است.

به نوشته آسیا تایمز، "رحمان مالک" وزیر کشور پاکستان زرداری را در دومین سفر به تهران همراهی کرد و رئیس جمهوری پاکستان و "محمود احمدی نژاد" همتای ایرانی موافقت خود را برای اتخاذ یک "رویکرد منطقه ای" در قبال تروریست ها و قاچاقچیان مواد مخدر اعلام کردند.

مالک همچنین پس از بازگشت زرداری از سفر به تهران اعلام کرد که تسلیحات ساخت رژیم صهیونیستی در شهر کراچی که در هفته های اخیر شاهد کشته شدن افراد بسیاری بود، پیدا شده است.