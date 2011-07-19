مکانهای تاریخی و حماسی کرج شناسایی می شوند

داوود وحیدی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: این مسئولیت طبق مصوبه کمیسوین فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج به معاونت فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج واگذار شده است.



وی اجرای این طرح فرهنگی را از مهمترین وظایف متولیان امور فرهنگی برشمرد و گفت: تحقق این مهم نیاز به همکاری و تعامل دیگر دستگاههای مرتبط با عرصه های اجتماعی و فرهنگی دارد.



وحیدی شناسایی محل هایی از کرج که در گذر تاریخ بستر حماسه های تاریخی بوده است را از اهداف مهم طرح شناسایی مکانهای تاریخی کرج عنوان کرد و افزود: محل تجمعات نیروهای انقلاب، خیابانهایی که اعزام نیرو از آن صورت گرفته است از جمله برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج در خصوص شناسایی مکانهای تاریخی است.



تدوین شناسنامه ارزشی شهرکرج





رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج تدوین شناسنامه ارزش شهر کرج در قالب اجرای طرح شناسایی مکانهای تاریخی و حماسی این کلانشهر را از دیگر رویکردهای این طرح فرهنگی عنوان کرد.



وحیدی افزود: اقدامات این طرح فرهنگی پس از شناسایی مکانهای حماسی شهر کرج توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج و ارائه مستندات آن به شورای اسلامی صورت می گیرد.



وی اظهارداشت: این مهم ضمن زنده نگهداشتن حماسه های تاریخی کرج در اذهان عمومی و آشنایی نسل جوان با رشادتها و از خود گذشتگی های مردان تاریخ ساز موجب حفظ میراث و ارزشهای معنوی انسانی است.