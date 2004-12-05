ورود زنان خياباني خارجي از مرزهاي شمالي كشور در پوشش سياحت و تجارت

دكتر سيد حسن علم الهدايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب عدم كنترل دقيق در مرزهاو به خصوص مرزهاي شمالي كشور را دليل مهم احتمال ورود زنان خياباني خارجي به داخل شهرها دانست و اظهار داشت : چند سال پيش وبه ويژه در زمان انحلال اتحاد جماهير شوروي رفت و آمد تعدادي از زنان اين كشور در پوشش سفر هاي سياحتي و تجاري ازطريق مرزهاي شمالي به داخل كشور افزايش يافت كه حتي تعدادي از آنها در شهر مشهد نيز داراي پاتوق هايي براي اقامت در طول سفر خود بودند ، بديهي است كه با اين پوشش احتمال فعاليت هاي پنهاني و خاص ديگري از سوي برخي از اين زنان نيز در داخل كشور بوجود بيايد و آنها در سفر خود به دنبال اهداف ديگري باشند .

وي با تاكيد بر اينكه احتمال ورود زنان خياباني خارجي به داخل كشور را نمي توان نفي كرد ، افزود : به هر حال احتمال اين خطر همواره وجود دارد وكنترل دقيق تر مرزها از سوي نيروي انتظامي ، ايجاد اقامتگاه هاي ويژه و رسمي براي ثبت و ضبط مشخصات دقيق زنان خارجي كه به هر دليل به كشورمان سفر مي كنند و هدف و انگيزه از سفر و ... شايد از جمله راهكارهاي پيشگيرانه براي جلوگيري از وقوع نوعي ديگر از اين اسيب اجتماعي در كشور باشد .

دكتر علم الهدايي با بيان اينكه با وجود همه سرو صداهايي كه در اين زمينه ايجاد شد اما باز هم مهاجرت و قاچاق دختران فراري ايراني به شيخ نشين هاي عربي را نمي توان انكار كرد ، اظهار داشت : آمار دقيقي از اين اسيب اجتماعي در دست نيست اما اين امر نبايد موجب شود كه اين معضل اجتماعي را انكار كنيم .