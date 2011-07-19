فعالیت کانون هموفیلی استان کردستان قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، عطاء الله رحمانی آبیدر شامگاه دوشنبه در مراسم برگزاری انتخابات کانون هموفیلی ایران در استان کردستان گفت: در حالی که از مدت زمان تاسیس و آغاز به کار کانون هموفیلی در کردستان مدت زمان زیادی نمی گذرد ولی خوشبختانه در این ایام اندک فعالیت های بسیار خوبی توسط این کانون صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: یکی از دغدغه هایی که در گذشته بیماران هموفیلی و مسئولان استان کردستان با آن مواجه بودند عدم وجود دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان کردستان بود که خوشبختانه با تلاش و جدیت شماری از عزیزان به صورت داوطلبانه این مشکل در استان رفع شد و در این مدت شش ماه فعالیت کانون هموفیلی کردستان و با توجه به ارزیابی های به عمل آمده موفقیت های خوبی در جهت خدمت رسانی به بیماران هموفیلی صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان با اشاره به لزوم ارتباط بیشتر کانون با بیماران هموفیلی در استان کردستان یادآور شد: کانون هموفیلی توانسته است با برنامه ریزی مناسب و با استفاده از امکانات موجود هم پای دیگرکانون های بیماران خاص در سطح استان کردستان فعالیت کند.

رحمانی آبیدر با بیان جایگاه و نقش کانون هموفیلی استان کردستان بیان کرد: مسئولان کانون هموفیلی استان کردستان با شناسایی در نظر گرفتن نیازهای بیماران هموفیلی خدمات بیشتری را به این عزیزان در استان کردستان ارائه کنند.

در پایان جلسه انتخابات با حضور 47 نفر از اعضا و بازرسان کانون هموفیلی ایران برگزار شد و طی آن "خالد وکیلی"، "هاوری علی میرزانژاد" و "ارسلان مفرد نصرآبادی" به عنوان اعضای هیئت مدیره کانون هموفیلی استان کردستان انتخاب شدند.