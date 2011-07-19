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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

ورزش و موسیقی/

خاطره خواندنی صادقی از داداشی/ حجازی اسطوره اخلاق و ورزش بود

خاطره خواندنی صادقی از داداشی/ حجازی اسطوره اخلاق و ورزش بود

خواننده پاپ کشورمان با بیان اینکه مطمئن است روح مرحوم روح‌الله داداشی با دعای مردم شاد ‌می‌شود، گفت: نه قرمز و نه آبی، مشکی تا ابد رنگ عشقه.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صادقی در حاشیه اجرای کنسرت دوشنبه شب در جشنواره بزرگ شعبانیه ضمن گرامیداشت یاد روح‌الله داداشی قوی‌ترین مرد ایران گفت: چندی پیش برای انجام کاری به کرج رفتم اما راهم را گم کردم و برای پیدا کردن مسیر از دو جوان که با ماشین‌شان در کنارم قرارم حضور داشتند، سوال کردم.

وی ادامه داد: راننده من را نشناخت اما با متانت خاصی گفت: "راه را نشان‌ می‌دهم اما فکر می‌کنم نتوانید آن را پیدا کنید به همین خاطر بهتر است دنبال ماشین من بیائید". گرچه مسیرش بسیار دور شد اما من را به اتوبان رساند و پس از خداحافظی متوجه شدم او کسی نبود جز روح‌الله داداشی. من مطمئنم روحش با دعای شما مردم عزیز شاد خواهد شد. 

این خواننده که مورد تشویق شدید حاضران قرار گرفته بود، در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرد: ناصر حجازی اسطوره اخلاق و ورزش بود و چون مردم را دوست داشت و همیشه باعث شادی دل مردم می‌شد، امیدوارم خوشحالی مردم هم باعث شادی روح وی شود.

رضا صادقی در مورد دو تیم استقلال و پرسپولیس اظهار داشت: این دو تیم باعث افتخار لحظه‌های ورزشی ما هستند، من هم اول عاشق رنگ مشکی هستم و در انتها و اعماق دلم قرمز هستم. البته نه قرمز و نه آبی، مشکی تا ابد رنگ عشقه.

کد مطلب 1362097

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