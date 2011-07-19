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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

در کهگیلویه و بویراحمد/

پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار می شود

پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از واگذاری برخی پروژه های نیمه تمام در استان به بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین نافیان صبح سه شنبه در نشستی با مدیران اجرایی استان افزود: با توجه به بندهای 38 و 39 قانون بودجه سال 90 دستگاه‌های دولتی می‌توانند، طرح‌های نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری خود را در بخشهای مختلف به شرط حفظ کاربری، به صورت نقد و اقساط به بخش خصوصی واگذار کنند.

وی بیان کرد: پس از واریز وجوه به حساب درآمدهای عمومی، 100 درصد اعتبارت به دستگاه واگذار کننده تعلق می گیرد.

معاون برنامه ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: با اجرای این بند از قانون بودجه سال جاری امکان تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با مشارکت بخش خصوصی فراهم می شود.

نافیان اظهار داشت: در حال حاضر  دو هزار و 121پروژه بزرگ، کوچک و متوسط در کهگیلویه و بویراحمد در دست ساخت است.

وی همچنین گفت: 865 پروژه در دست احداث با پیشرفت فیزیکی بالا در استان وجود دارد که با 469 میلیارد تومان اعتبار تکمیل می شوند.

معاون برنامه ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: لازم است مدیران دستگاه های اجرایی پروژه های با بیش از  85 درصد پیشرفت فیزیکی را برای تکمیل شدن در اولویت نخست و پروژه های با پیشرفت فیزیکی 60 درصد را در اولویت بعدی قرار دهند تا منابع مالی خرد و پروژه ها مستهلک نشوند.

کد مطلب 1362099

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