پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین نافیان صبح سه شنبه در نشستی با مدیران اجرایی استان افزود: با توجه به بندهای 38 و 39 قانون بودجه سال 90 دستگاه‌های دولتی می‌توانند، طرح‌های نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری خود را در بخشهای مختلف به شرط حفظ کاربری، به صورت نقد و اقساط به بخش خصوصی واگذار کنند.

وی بیان کرد: پس از واریز وجوه به حساب درآمدهای عمومی، 100 درصد اعتبارت به دستگاه واگذار کننده تعلق می گیرد.

معاون برنامه ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: با اجرای این بند از قانون بودجه سال جاری امکان تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با مشارکت بخش خصوصی فراهم می شود.

نافیان اظهار داشت: در حال حاضر دو هزار و 121پروژه بزرگ، کوچک و متوسط در کهگیلویه و بویراحمد در دست ساخت است.

وی همچنین گفت: 865 پروژه در دست احداث با پیشرفت فیزیکی بالا در استان وجود دارد که با 469 میلیارد تومان اعتبار تکمیل می شوند.

معاون برنامه ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: لازم است مدیران دستگاه های اجرایی پروژه های با بیش از 85 درصد پیشرفت فیزیکی را برای تکمیل شدن در اولویت نخست و پروژه های با پیشرفت فیزیکی 60 درصد را در اولویت بعدی قرار دهند تا منابع مالی خرد و پروژه ها مستهلک نشوند.