سفرهای هیئت دولت مصوبه ای در حوزه جوانان نداشت

علی احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه طی سفرهای استانی هیئت دولت به آذربایجان غربی در حوزه جوانان هیچ طرحی مصوب نشده و اعتباری در این راستا به جمعیت هلال احمر نیز اختصاص نیافت، افزود: قوانین و دستورالعمل های اداری نیز از دیگر موانع همکاری متقابل نهادهای متولی اوقات فراغت است.
وی خواستار ایجاد ستاد مرکزی برای رفع موازی کاری دستگاهها در اجرای طرحهای اوقات فراغت جوانان شد تا اوقات فراغت در سطوح استانی به صورت متمرکز و مقرون به صرفه اجرا می شوند، بیان داشت: در این راستا تقویت شبکه های فرهنگی جوانان با همکاری سایر نهادها و ارگانهای دولتی و خصوصی ضروری است.
وی هدایت دهی برنامه های هلال احمر برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و تمرکز در برنامه ریزی ارزشیابی برنامه های تابستانی و بسترسازی برای حضور اعضای جدید در این نهاد را از اهداف شاخص طرحهای اوقات فراغت عنوان کرد.
وی ضمن اظهار تاسف از اینکه جمعیت هلال احمر مورد بی مهری سازمانها و نهادهای دیگر قرار می گیرد، بیان داشت: با توجه به اینکه این سازمان با حداقل امکانات ورزشی و اردوگاهی در برگزاری برنامه های اوقات فراغت مواجه است به هنگام مراجعه به سازمانهای دیگر با هزینه اجاره بهای بالای این اماکن مواجه می شود.
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با بیان اینکه بخش اعظم بودجه طرحهای اوقات فراغت برای اجاره اماکن ورزشی، اردوگاهی و سالنهای آموزشی هزینه می شود، اظهار داشت: در صورت همکاری سایر ادارات می توان این میزان اعتبار را در جهت ارتقای سطح کیفی و کمی برنامه ها استفاده کرد.
این مسئول از اجرای این طرح در قالب برنامه های آموزشی، اردویی و مسابقات از اول تیر تا پایان شهریور ماه سالجاری خبر داد و گفت: با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان این برنامه های بجز ایام روزه داری در سطح استان اجرایی می شوند.
وی برنامه های آموزش روستاییان با حضور سه هزار و 750 نفر، آموزش کمکهای اولیه به پنج هزار و 600 دانش آموز، برگزاری دوره مربیگری تخصصی، بازآموزی 240 نفر از مربیان، برگزاری دوره های تخصصی جاده و کارگاه آموزشی اعضا منتخب پیش آهنگی را اهم برنامه های این نهاد طی تابستان امسال برشمرد.
احمدزاده از برگزاری مرحله استانی مسابقات رقابت مهر طی تابستان خبر داد و اظهار داشت: این مسابقات در شاخه های دانشجویی، آزاد، طلاب، روستایی و غنچه های هلال شامل 400 نفر در دو گروه رشته قرآنی و امدادی برگزار و نفرات برتر به مرحله کشور اعزام می شوند.
وی با بیان اینکه همچنین اردوهای شاخه دانشجویی، جوانان و طلاب روستایی با عنوان اردوی نشاط پویایی برگزار می شود، اظهار داشت: 160 نفراز امدادگران در این اردوهای زیارتی و سیاحتی حضور می یابند.
وی اردوهای جهادی با عنوان کاروانهای نیک خواهی در مناطق محروم استان را از دیگر فعالیتهای این مرکز بیان داشت و گفت: تقویت شبکه های فرهنگی جوانان با تشکیل هیئتهای مذهبی حضرت علی اکبر(ع) در ماه مبارک رمضان و گردهمایی دبیران کانونهای دانشجویی طلاب و جوانان نیز اجرا می شود.
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