احداث بزرگترین منطقه آزاد تجاری - صنعتی کشور در ماکو

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله علیزاده صبح سه شنبه در جریان بازدید از مکان راه اندازی این منطقه آزاد تجاری - صنعتی در مرز ایران و ترکیه افزود: اعتبار راه اندازی این منطقه در هیئت دولت به تصویب رسیده و عملیات اجرایی آن تا دو ماه آینده آغاز خواهد شد.

وی در ادامه بیان داشت: با استقرار سازمانی منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو شهرستانهای ماکو، شوط و پلدشت تحت پوشش آن قرار گرفته و قانون اداره مناطق آزاد در این شهرستانها اجرا خواهد شد.

مسئول راه اندازی این منطقه بخشهای تجاری، صنعتی، گردشگری، فرودگاهی، خدماتی و اداری و حمل و نقل را از بخش های مهم منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو دانست و گفت: با راه اندازی این منطقه تسهیلات ویژه ای در زمینه صادرات، واردات، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال سریع فن آوری روز دنیا به کشور ایجاد خواهد شد.

علیزاده این منطقه را بزرگترین منطقه آزاد در کشور و دومین منطقه در دنیا دانست و اظهار داشت: منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو در پنج هزار کیلومتر مربع مساحت ایجاد می شود.

منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران است که در راستای اهداف اقتصادی این کشور، در 24 مرداد ماه سال 1389 تصویب شده است.

بر اساس لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی کلیه فعالیت موضوع قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و اصلاحات بعدی آن در منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو که محدوده جغرافیایی آن مطابق نقشه مشخص است مجاز است.

احداث فرودگاه بین‌المللی، کشیدن راه ‌آهن برای اتصال به راه‌ آهن سراسری ایران و کشورهای ترکیه و آذربایجان یکی از مهمترین برنامه‌های توسعه ماکو است.