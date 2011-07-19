حضور کودکان ایتالیا، آلبانی، تاجیکستان و لبنان در اصفهان قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آثار کودکان کشورهای ایتالیا، آلبانی، تاجیکستان و لبنان در کنار آثار کودکان و نوجوانان کشورمان در نخستین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان اصفهان ارائه خواهد شد.
در نخستین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان که دوم تا پنجم مردادماه در اصفهان برگزار میشود، آثار کودکان و نوجوانان ایتالیا، آلبانی، تاجیکستان و لبنان در کنار آثار کودکان و نوجوانان کشورمان ارائه میشود.
در این جشنواره کودکان و نوجوانان در دو گروه سنی شش تا 9 سال و 10 تا 14 سال در رشتههای نقاشی، تصویرسازی، کاریکاتور، طراحی، کلاژ (وصلهکاری) و خوشنویسی شرکت میکنند.
در این جشنواره کودکان و نوجوانان برگزیده در مسابقات و جشنوارههای استانی حضور دارند و در کارگاههای تخصصی هر یک از رشتهها در طول جشنواره با هم رقابت میکنند.
این جشنواره با هدف توجه به ارزش و اهمیت هنر کودکان و نوجوانان، ایجاد بستر برای شناخت و رشد استعدادها و معرفی هنر کودکان و نوجوانان برگزار میشود.
نخستین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، استانداری و شهرداری اصفهان، موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان موسسه فرهنگی اکو و مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی برگزار میشود.
نخستین جشنواره هنرهای تجسمی کودک و نوجوان دوم تا پنجم مردادماه در اصفهان برگزار میشود.
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