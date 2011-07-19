محکومیت دیدار رهبر بودائیان تبت با رئیس جمهور آمریکا توسط کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر آسیا، روزنامه"رودونگ سینمون" ارگان رسمی حزب حاکم کره شمالی در مطلبی با تقبیح سیاست ها و برنامه های آمریکا که همگی در مخالفت با چین و به زیان این کشور طرح ریزی می شود، دعوت باراک اوباما از دالای لاما و حضور وی در کاخ سفید را به رسمیت شناختن تبت و رهبر آن از سوی رئیس جمهور آمریکا عنوان کرد.

این روزنامه همچنین با متهم کردن برنده جایزه صلح نوبل سال 1989 به تلاش برای برقراری ارتباط با مقامات بلندپایه آمریکا جهت کسب اعتبار و حمایت برای خود بار دیگر او را یک جدایی طلب خواند.

دالای لاما از تاریخ 5 تا 16 ماه جاری میلادی مطابق با 14 تا 25 تیر ماه در سفر خود به واشنگتن با مقامات بلندپایه آمریکا دیدار کرد که این دیدارها بلافاصله از طرف چین محکوم شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین پیشتر در بیانیه ای گفته بود پکن با هر دیدار رسمی دالایی لاما مخالف است و از کاخ سفید خواست از مداخله در امور داخلی چین و آسیب رساندن به مناسبات بین دو کشور پرهیز کند.

چین با اقدام هر دولت خارجی در تشویق فعالیت هایی که بگفته پکن با هدف جدایی از سرزمین مادری صورت می گیرد مخالف است چرا که دولت این کشور دالایی لاما را به طرفداری از جدایی تبت از چین متهم می کند