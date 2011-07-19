نرم ‌افزار جامع برنامه ‌های استراتژیک در پایگاه انتقال خون یزد مستقر شد

سیدعلی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با استقرار نرم افزار جامع برنامه های استراتژیک در پایگاه انتقال خون یزد، مسئولان این پایگاه در کارگاه آموزشی دو روزه آموزشهای لازم در این زمینه را فرا گرفتند.
وی افزود: این پروژه در سال 1384 آغاز شد و تاکنون دستخوش تغییرات بسیاری شده اما در نهایت سیستم جامع و کامل استراتژی سازمان تکمیل و نسخه نهایی آن برای اجرا در پایگاه نصب شده است.
مدیرکل انتقال خون استان یزد با اشاره به بخشی از ویژگی های این سیستم بیان داشت: مشارکت بسیاری از مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان سازمان در اجرای پروژه و در نتیجه افزایش صحت و دقت برنامه ریزی و ایجاد باور و اعتقاد به امکان پیاده سازی برنامه در سازمان از مهمترین ویژگی های این نرم افزار جامع است.
خدایی افزود: اجرای پروژه در قالب کارگاه آموزشی - عملی به منظور افزایش اثربخشی و مشارکت مدیران و کارشناسان در تدوین استراتژی و طراحی سیستم اجرا و ارزیابی همچنین بازنگری برنامه استراتژیک سازمان، تدوین بیانیه های سازمانی و تحلیل محیط داخلی و محیطی و تدوین یک استراتژی کلان به جای 9 استراتژی از دیگر مزایای این سیستم جامع است.
وی از دیگر ویژگی های سیستم جامع نرم افزار برنامه های استراتژیک پایگاه انتقال خون به تهیه نقشه استراتژی، تدوین، سیاستگذاری و اولویت بندی ابتکارات اجرایی سازمان، بومی سازی ابتکارات اجرایی انتقال خون استانها به منظور همسو سازی فعالیتهای آنها با چشم انداز استراتژیک و تعیین نقش آنها در تحقق آن، آموزش مدیران و کارشناسان ستاد مرکزی و انتقال خون استانها به منظور گسترش مفاهیم مدیریت پروژه در سازمان و ... اشاره کرد.
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