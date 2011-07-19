هدفم حضور با تیم ملی در جام جهانی است/ گزینه اولم ذوب آهن است

محمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: اردوی خوبی را در اتریش و سپس تهران پشت سر گذاشتیم و در یک بازی تدارکاتی مناسب مقابل ماداگاسکار به میدان رفتیم. فکر می کنم تنها ایراد این بازی تدارکاتی این بود که کم گل زدیم، شاید اگر بیشتر گل می زدیم، هم روحیه بازیکنان بالاتر می رفت و هم تماشاگران اعتراض نمی کردند.

وی با تاکید براینکه از اردوی پربار تیم ملی بهره کامل را برده است، احساسش از انجام نخستین بازی برای تیم ملی را بدین صورت تشریح کرد: حس خیلی خوبی داشتم. واقعا احساس غرور می کردم از اینکه برای تیم کشورم به میدان رفته بودم. این آرزوی هر فوتبالیستی است که روزی برای تیم ملی کشورش بازی کند و این افتخار نصیب هر کسی نمی شود.

این بازیکن ملی پوش در مقایسه پست خود در تیم ملی با تیم ذوب آهن گفت: من در تیم ملی به عنوان مهاجم بازی می کنم. در ذوب آهن نیز مهاجم هستم اما بسته به نیاز تیم گاهی در نوک حمله بازی می کنم و گاهی در جناحین.

قاضی درباره اهداف خود از حضور در تیم ملی گفت: مانند هر بازیکنی هدفم حضور در ترکیب اصلی تیم ملی است اما اهدافی بزرگتر از این را هم دنبال می کنم. می خواهم همراه تیم ملی به جام جهانی بروم و در این مسابقات نتیجه بگیریم. رفتن به جام جهانی اتفاق بزرگی برای فوتبال ماست اما باید به بزرگتر از آن فکر کنیم و به دنبال پیروزی در این رقابت‌ها باشیم.

وی با ابراز رضایت از تمرین زیر نظر "کارلوس کی‌روش" گفت: در اردوی تیم ملی تمرینات خوب و شادابی را انجام می دهیم. تنوع تمرینات باعث می شود تا ملی پوشان خسته نشوند.

مهاجم ملی پوش تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص آینده خود در این تیم اصفهانی گفت: قرارداد من با باشگاه ذوب آهن مشروط است و با توافق طرفین باید برای فصل یازدهم لیگ برتر تمدید شود. ظاهرا قرار است طی هفته جاری قرارداد من و برخی از بازیکنان ذوب آهن که چنین شرایطی را دارند، تمدید شود.

وی در خاتمه تصریح کرد: گزینه اول من برای فصل آینده تیم ذوب آهن و با اینکه از چند تیم داخلی و خارجی پیشنهادهایی دارم، ترجیح می دهم در این تیم بمانم.

محمد قاضی که عضو تیم فوتبال ذوب اهن اصفهان است پس از حضور کارلوس کی روش در راس تیم ملی فوتبال کشورمان به اردو دعوت شد. این بازیکن سابقه حضور در تیم فوتبال فولاد خوزستان را نیز دارد.