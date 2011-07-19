نشست مجمع اهل قلم گلشن ابرار برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و ششمین و سی و هفتمین نشست مجمع اهل قلم با حضور حجت الاسلام عبدالصمد جودتی مدیر گروه گلشن ابرار پژوهشکده باقرالعلوم (ع) و دو عضو شورای علمی گلشن ابرار، حجت الاسلام محمد جعفر طبسی و حجت الاسلام ناصر باقری بیدهندی و با شرکت محققان این مرکز برگزار شد.

در این دو جلسه شرح حال سه شخصیت مهم دیگر از عالمان جهان تشیع چون شیخ محمد تقی دورقی نوشته سید علی آقائی، شیخ موسی زنجانی و شیخ عبدالله نعمة عاملی نوشته زینب مهاجری، مطرح و کلیات هر سه مقاله مورد استقبال ارزیابان و حاضران در جلسه قرار گرفت و دو استاد ناظر نشست با دقت نظر نکات قابل توجهی در راستای اصلاح و تکمیل مقالات و هر چه زیباتر شدن آثار مکتوب بیان کردند.

جعفر طبسی در این جلسه پس از استماع دفاعیه نویسندگان مقالات ضمن ارزشمند دانستن مقالات ارائه شده، پژوهشگران را به دقت بیشتر در استفاده از القاب برای شخصیتهای علمی در متن مقالات توصیه کرد و خواستار رعایت بیشتر آیین نامه نگارش مقالات از سوی پژوهشگران شد.

ناصر باقری بیدهندی نیز در جهت غنای بیشتر محتوای ترجمه علما استفاده از منابع متقن و دست اول را متذکر شد.

در نشست های مجمع اهل قلم تا کنون حدود 67 مقاله از مقالات مجلدات 10 و 11 گلشن ابرار مورد ارزیابی و بحث و بررسی قرار گرفته است.