منبع حرارت 44 تریلیون واتی زمین چیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در حدود 44 تریلیون وات حرارت مداوم از میانه زمین به فضای خارج و در بر گیرنده سیاره در جریان است، زمین شناسان با اندازه گیری درجه حرارت زمین از میان 20 هزار حفره ای که در اثر فعالیتهای عمرانی و اکتشافی در زمین حفر شده، توانستند این جریان انرژی را اندازه گیری کنند.

به گفته محققان واپاشی رادیواکتیو اورانیوم، توریوم و پتاسیوم در پوسته و جبه زمین یکی از منابع عمده حرارت به شمار می رود. دانشمندان اولین بار در سال 2005 و در ردیاب ذره ای KamLAND ژاپن موفق شدند شیوه ای را برای محاسبه مستقیم مشارکت این پدیده در حرارت زمین بیابند.

یک نوترینو، مشابه یک الکترون ذره ای بنیادین است که با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت می کند اما بر خلاف الکترونها از هیچ بار الکتریکی برخوردار نیست. شیوه محققان برای اندازه گیری میزان تاثیر واپاشی رادیواکتیو در ایجاد حرارت زمین ردیابی ژئو- ضدنوترینوها در زمان واپاشی رادیواکتیو ایزوتوپها بود.

ردیاب KamLAND ویژه مطالعه بر روی ضدنوترینوها طراحی و ساخته شده است و از این رو می توان با استفاده از آن به خوبی این ذرات را از امواج پس زمینه مجزا کرده و با حساسیتی بسیار بالا آنها را ردیابی کرد.

نکته ای که محققان در حدود 97 درصد از آن اطمینان دارند این است که واپاشی رادیواکتیو تنها نیمی از حرارت زمین را به وجود می آورند، دیگر منابع از قبیل حرارتهای خاستگاهی که از دوران شکل گیری زمین به جا مانده اند و دیگر منابع نیز باید در تامین مابقی حرارت ایجاد شده از سوی زمین در نظر گرفته شوند.

بر اساس گزارش اکونومیک تایم، ضدنوترینوها نه تنها در اثر واپاشی رادیواکتیوی ایزوتوپهای اورانیوم، توریوم و پتاسیم به وجود می آیند، بلکه تحت تاثیر عوامل متعدد دیگری از جمله شکافت هسته ای در راکتور نیروگاه های اتمی نیز خلق می شوند.