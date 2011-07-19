500 میلیون ریال برای تکمیل پل ماژین ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عزتی در این ارتباط اظهار داشت: ۵۰۰ میلیون تومانی برای تکمیل عملیات اجرایی پل ماژین بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی تخصیص داده شده است.
وی بیان داشت: بخش محروم ماژین در بین رودخانه سیمره و کبیرکوه محصور است.
عزتی گفت: سال گذشته بر اساس دستور دکتر بهبهانی وزیر سابق راه عملیات اجرایی پل ماژین برای برقراری ارتباط مردم محروم این منطقه با راه خوزستان به تهران شروع شده است.
وی افزود: اخیرا این پروژه به دلیل کمبود اعتبار تعطیل و در بلاتکلیفی به سر می برد.
عزتی در ادامه خواستار تخصیص اعتبار ویژه از سوی وزیر راه و شهرسازی برای تکمیل عملیات اجرایی پل ماژین شد.
علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به درخواست عزتی نماینده مردم در مجلس 500 میلیون ریال به این پل اختصاص داد.
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