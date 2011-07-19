500 میلیون ریال برای تکمیل پل ماژین ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عزتی در این ارتباط اظهار داشت: ۵۰۰ میلیون تومانی برای تکمیل عملیات اجرایی پل ماژین بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی تخصیص داده شده است.

وی بیان داشت: بخش محروم ماژین در بین رودخانه سیمره و کبیرکوه محصور است.

عزتی گفت: سال گذشته بر اساس دستور دکتر بهبهانی وزیر سابق راه عملیات اجرایی پل ماژین برای برقراری ارتباط مردم محروم این منطقه با راه خوزستان به تهران شروع شد ه است.

وی افزود: اخیرا این پروژه به دلیل کمبود اعتبار تعطیل و در بلاتکلیفی به سر می برد .

عزتی در ادامه خواستار تخصیص اعتبار ویژه از سوی وزیر راه و شهرسازی برای تکمیل عملیات اجرایی پل ماژین شد .

علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به درخواست عزتی نماینده مردم در مجلس 500 میلیون ریال به این پل اختصاص داد.