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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۵

ثبت نام در کارگاه‌های متمرکز تئاتر تا 31 تیرماه ادامه دارد

ثبت نام در کارگاه‌های متمرکز تئاتر تا 31 تیرماه ادامه دارد

ثبت نام کارگاه‌های متمرکز تئاتر که زیر نظر جلال تهرانی و از طریق "مکتب تهران" برگزار می‌شود تا 31 تیرماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه‌های آموزشی تئاتر با حضور اساتید برجسته تئاتر زیر نظر جلال تهرانی برگزار می‌شود.  عنوان کارگاه‌ها ، تعداد جلسات و نام اساتید مکتب تهران از این قرار است.

کارگاه "تخیل" زیر نظر سعید اسدی شش ساعت ( 2 جلسه) 30000 تومان، "بداهه" حمید پورآذری 15 ساعت ( 5جلسه) 75000 تومان ، "مقدمه ای بر آموزه های تئاتر فیزیکال" امیر تمدن 12 ساعت ( 4جلسه) 60000 تومان، "حریم تماشاگر در تئاتر مواجهه"جلال تهرانی 3 ساعت ( 1جلسه) 15000 تومان.

کارگاه "پوستر تئاتر" مازیار تهرانی سه ساعت ( 1جلسه) 15000 تومان، کارگاه "تومان قصه؛ شعر؛ نمایشنامه"روزبه حسینی 12 ساعت ( 4جلسه) 60000، "میزانسن به مثابه اندیشه و عمل"اصغر دشتی 30 ساعت ( 10 جلسه) 150000 تومان،رابطه  کلام با عواطف، حالت و حرکت" پیام دهکردی 12 ساعت ( 1جلسه) 60000 تومان، "دیالوگ - موقعیت نمایشی - ریتم"محمد رضایی راد 15 ساعت ( 5جلسه) 75000 تومان،" تمرکز، باور" آرش(علی)فلاحت پیشه 6 ساعت ( 2جلسه) 30000 تومان، " عبور منطقی از واقعیت" احسان فلاحت پیشه 6 ساعت ( 2جلسه) 30000 تومان ،"تصویر بدن و تصویرسازی" امیر قنبری و مازیار تهرانی 6 ساعت ( 2جلسه) 30000 تومان.

همچنین کارگاه‌های "شیوه‌های فنی خوانش نمایشنامه "رضا کوچک زاده 30 ساعت ( 10 جلسه) 150000 تومان، " از ایده تا پی رنگ؛ از پی رنگ تا نمایشنامه؛ از نمایشنامه تا اجراء" حسین کیانی 30 ساعت ( 10 جلسه) 150000 تومان، "طنین(بهداشت صدا) دکتر معراجی 6 ساعت ( 2جلسه) 30000 تومان، " نسبت زاویه دید با روایت"حسین مهکام 12 ساعت ( 4جلسه) 60000 تومان،"تماشا" ( چگونه دیدن) فرهاد مهندس پور 6 ساعت ( 2جلسه) 30000 تومان، "چشم سوم"محمدصادق ملکی 6 ساعت ( 2جلسه) 30000 تومان،" تقسیم انرژی" محمدصادق ملکی 6 ساعت ( 2جلسه) 30000 تومان برگزار می شوند.

این کارگاه‌ها از 27 تیرماه آغاز شده و تا سوم شهریورماه ادامه دارد. مهلت ثبت نام در این کارگاه‌های آموزشی تئاتر تا 31 تیرماه اعلام شده است. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینترنتی می‌توانند به سایت www.maktabetehran.com مراجعه کنند.

کد مطلب 1362134

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