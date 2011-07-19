به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه‌های آموزشی تئاتر با حضور اساتید برجسته تئاتر زیر نظر جلال تهرانی برگزار می‌شود. عنوان کارگاه‌ها ، تعداد جلسات و نام اساتید مکتب تهران از این قرار است.

کارگاه "تخیل" زیر نظر سعید اسدی شش ساعت ( 2 جلسه) 30000 تومان، "بداهه" حمید پورآذری 15 ساعت ( 5جلسه) 75000 تومان ، "مقدمه ای بر آموزه های تئاتر فیزیکال" امیر تمدن 12 ساعت ( 4جلسه) 60000 تومان، "حریم تماشاگر در تئاتر مواجهه"جلال تهرانی 3 ساعت ( 1جلسه) 15000 تومان.

کارگاه "پوستر تئاتر" مازیار تهرانی سه ساعت ( 1جلسه) 15000 تومان، کارگاه "تومان قصه؛ شعر؛ نمایشنامه"روزبه حسینی 12 ساعت ( 4جلسه) 60000، "میزانسن به مثابه اندیشه و عمل"اصغر دشتی 30 ساعت ( 10 جلسه) 150000 تومان،رابطه کلام با عواطف، حالت و حرکت" پیام دهکردی 12 ساعت ( 1جلسه) 60000 تومان، "دیالوگ - موقعیت نمایشی - ریتم"محمد رضایی راد 15 ساعت ( 5جلسه) 75000 تومان،" تمرکز، باور" آرش(علی)فلاحت پیشه 6 ساعت ( 2جلسه) 30000 تومان، " عبور منطقی از واقعیت" احسان فلاحت پیشه 6 ساعت ( 2جلسه) 30000 تومان ،"تصویر بدن و تصویرسازی" امیر قنبری و مازیار تهرانی 6 ساعت ( 2جلسه) 30000 تومان.

همچنین کارگاه‌های "شیوه‌های فنی خوانش نمایشنامه "رضا کوچک زاده 30 ساعت ( 10 جلسه) 150000 تومان، " از ایده تا پی رنگ؛ از پی رنگ تا نمایشنامه؛ از نمایشنامه تا اجراء" حسین کیانی 30 ساعت ( 10 جلسه) 150000 تومان، "طنین(بهداشت صدا) دکتر معراجی 6 ساعت ( 2جلسه) 30000 تومان، " نسبت زاویه دید با روایت"حسین مهکام 12 ساعت ( 4جلسه) 60000 تومان،"تماشا" ( چگونه دیدن) فرهاد مهندس پور 6 ساعت ( 2جلسه) 30000 تومان، "چشم سوم"محمدصادق ملکی 6 ساعت ( 2جلسه) 30000 تومان،" تقسیم انرژی" محمدصادق ملکی 6 ساعت ( 2جلسه) 30000 تومان برگزار می شوند.

این کارگاه‌ها از 27 تیرماه آغاز شده و تا سوم شهریورماه ادامه دارد. مهلت ثبت نام در این کارگاه‌های آموزشی تئاتر تا 31 تیرماه اعلام شده است. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینترنتی می‌توانند به سایت www.maktabetehran.com مراجعه کنند.