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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

با اعلام الگوبرداری از ژاپن؛

رییس جمهوری اندونزی خواستار صرفه جویی در مصرف سوخت شد

رییس جمهوری اندونزی خواستار صرفه جویی در مصرف سوخت شد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رییس جمهوری اندونزی در نشست بهره وری سوخت و غذا در این کشور از مردم اندونزی خواست در مصرف سوخت صرفه جویی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری جاکارتاگلوب، "سوسیلو بامبانگ یودهویونو" در این نشست که راهکارهای کاهش مصرف سوخت و تامین غذای اصلی مردم در آستانه ماه مبارک رمضان را مورد بررسی قرار می دهد، افزود: اندونزی باید از راهکار ژاپن در کاهش مصرف سوخت الگوبرداری کنند.

وی در ادامه تاکید کرد : دولت قصد دارد با کاهش مصرف سوخت، سطح یارانه هایی پرداختی برای آن را کاهش دهد.
 
هفته گذشته نیز یکی از مدیران وزارت انرژی اندونزی از احتمال توقف پرداخت یارانه سوخت برای خودروهای شخصی پس از تصویب در مجلس این کشور و ماه مبارک رمضان خبر داده بود.
کد مطلب 1362135

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