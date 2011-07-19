دولت تعهدی برای جمع آوری فاضلاب هفت باغ کرمان ندارد

محمد حمیدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محدوده کرمان، جوپار، ماهان و محی آباد را که به عنوان دشت حسین آباد جوپار می شناسیم سفره آبی کرمان و این شهرها را تشکیل می دهد که هفت باغ از این منطقه عبور می کند.

حمیدنیا با اشاره به بحث جمع آوری فاضلاب این محدوده ادامه داد: در مطالعات خودِ هفت باغ این مسئله دیده شده و در حال حاضر تاسیساتی را با تعهد اداره محیط زیست در این منطقه حال احداث است.

وی افزود: اما در درازمدت دولت تعهدی برای جمع آوری فاضلاب منطقه هفت باغ کرمان ندارد.

این مسئول بیان داشت: با این وجود اگر مسئولین این پروژه هزینه های مربوطه را پرداخت کنند و امکانات پاسخگو باشد می توانیم توسط شبکه فاضلاب شهر کرمان و شهر ماهان این محدوده را هم تحت پوشش قرار دهیم.

وی تصریح کرد: تاکنون در این زمینه به توافق و نتیجه قطعی دست نیافته ایم.