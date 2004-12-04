ايران رتبه چهارم توليد نفت در جهان را دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري " مهر" ، درحال حاضر ميزان توليد روزانه نفت ايران 3 هزارو 637 هزار بشكه است كه ايران بعد از كشورهاي عربستان ، آمريكا ، روسيه ، مقام چهارم را در دنيا داراست .

آمار منتشر شده از وزارت نفت حاكيست كه ايران با داشتن 133.25 ميليارد بشكه نفت مقام دوم را نظر دارابودن ميزان ذخاير داراست و در ميان كشورهاي توليد كننده نفت ( اوپك ) نيز مقام دوم را از نظر توليد نفت به خود اختصاص داده است .

درحال حاضر عربستان بيشترين ميزان توليد را در ميان كشورهاي توليد كننده دارد به طوري كه اين كشور با داشتن 261.8 ميليارد بشكه نفت روزانه 8 ميليون و 992 هزار بشكه نفت توليد مي كند .

كشور آمريكا نيز از ديگر كشورهاي بزرگي است كه سهم زيادي از بازار نفت را به خود اختصاص داده است به گونه اي كه اين كشور با رشد قيمت نفت و كاهش عرضه آن در بازار به مخازن جديد خود روي آورده وسرمايه گذاري عظيمي را براي توسعه آنها انجام داده است . اين كشور هم اكنون روزانه 7 ميليون و 698 هزار بشكه نفت توليد و به بازار مي فروشد .

روسيه نيز از كشورهاي توليد كننده نفت محسوب مي شود كه با زير بار نرفتن تعهدات تعيين شده اوپك روزانه بيش از 7 ميليون و 698 هزار بشكه نفت به بازار عرضه مي كند .

اين درحاليست كه همچنان آمار متفاوتي از ميزان توليد نفت ايران منتشر مي شود . به گزارش يكي از موسسات بين المللي ، ايران در شش ماه اول سال جاري روزانه 1/4 ميليون بشكه نفت توليد كرده است كه 9/3 ميليون بشكه آن نفت خام بوده است .

از سويي ديگر مدير عامل شركت ملي نفت ايران بارها درسخنان خود پيش بيني كرده است كه توليد نفت ايران تا 10 سال آينده بايد به بيش از 7 ميليون بشكه در روز برسد كه رسيدن به اين رقم نيازمند 70 ميليارد دلار سرمايه گذاري است .



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